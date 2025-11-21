Έντονο κρύο και χιόνια αναμένονται την Κυριακή σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Νέες κακοκαιρίες από την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες.

Δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο. Σήμερα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα μας θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα βρίσκεται κάτω από το επίκεντρο κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες - κυρίως στα βορειοδυτικά και στα ανατολικά θα συναντάμε ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές.

Από το απόγευμα αύριο και στη συνέχεια κατεβαίνει μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια για να ρίξει τη θερμοκρασία και να δούμε και χιονοπτώσεις σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ίσως και λίγο πιο χαμηλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα.

Σήμερα, περιμένουμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες ιδιαίτερα προς το βορειοηπειρωτικό κομμάτι της χώρας μας, λίγο πιο ανατολικά και νότια θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι νοτιάδες 7 με 8 μποφόρ στο Ιόνιο και Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες καλές για την εποχή θα ξεκινήσουν από 8 βαθμούς Κελσίου και θα φθάσουν έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Από το βράδυ της Κυριακής, τα ξημερώματα της Δευτέρας, θα κάνει πολύ κρύο, σε πολλές περιοχές της χώρας μας όπου θα δημιουργηθούν και συνθήκες παγετού.

Στις αρχές της άλλης εβδομάδας οι ημέρες μας θα ξεκινούν με αρκετό κρύο.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι νοτιάδες, ισχυροί έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε πιο κλειστό καιρό. Θα συναντήσουμε και λίγες τοπικές βροχές. Δυνατοί νοτιάδες στα νότια θαλάσσια τμήματα. Ο υδράργυρος στους 23 βαθμούς Κελσίου. Από το μεσημέρι - απόγευμα Κυριακής - θα δούμε τον υδράργυρο να πέφτει αρκετά.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο η μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας θα εστιάζεται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα και πρόσκαιρα θα επηρεαστεί και η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Θα έχουμε κάποια περάσματα από βροχές και σε άλλες περιοχές. Το Σάββατο θα είναι πιο άστατος ο καιρός. Δεν αποκλείεται και στο νομό Αττικής κοντά στο μεσημέρι να δούμε ένα γρήγορο πέρασμα από μπόρες, όχι όμως κάτι το αξιόλογο.

Από το απόγευμα και στη συνέχεια θα δούμε και βροχοπτώσεις σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όπου θα δούμε και πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή, ο καιρός θα αρχίσει σιγά σιγά να βελτιώνεται, θα μας μείνει όμως το έντονο κρύο, ιδιαίτερα προς το βράδυ της Κυριακής, και κυρίως για περιοχές από τη Λαμία και πιο βόρεια - κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος -.

Παρά το γεγονός οτι ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει από το μεσημέρι και στη συνέχεια, αυτός ο ανέφελος ουράνιος θόλος που θα επικρατήσει τη νύχτα της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας, θα οδηγήσει τον υδράργυρο σε χαμηλές τιμές, και υπάρχουν αυαξημένες πιθανότητες για παγετό σε ορεισμένες περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Επομένως η Δευτέρα θα ξεκινήσει με μία ανάπαυλα -παρότι θα κάνει κρύο- και από την Τρίτη πάμε πάλι στο ίδιο καιρικό μοτίβο. Έρχονται και πάλι κακοκαιρίες από την περιοχή της Ιταλίας.

Στρέφονται οι άνεμοι σε νότιους, ανεβαίνει η θερμοκρασία και οι βροχές και πάλι πολλές κυρίως στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα.

Από Τρίτη και στη συνέχεια μπαίνουμε σε κλοιό βροχοπτώσεων και πάλι και είναι πιθανό να έχουμε και πάλι προβλήματα στις παραπάνω περιοχές.

