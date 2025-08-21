Games
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σύμη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σύμη Φωτογραφία: FACEBOOK
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αχαΐα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν τη φωτιά που ξέσπασε στη Σύμη το απόγευμα της Πέμπτης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ανάμεσα στις περιοχές Άγιος Αιμιλιανός και Άγιος Βασίλειος, απέναντι από τη Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν δασοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ, ενώ ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη συνέδραμαν με ρίψεις νερού, ανέφερε σε ανάρτηση ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου.

Στο μεταξύ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας. Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που καίει τις τελευταίας ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης της Εύβοιας, όπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Επίσης υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

