Ανυπολόγιστη η καταστροφή των πυρκαγιών - Κάηκαν σπίτια και χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη

Ανυπολόγιστη η καταστροφή των πυρκαγιών - Κάηκαν σπίτια και χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη Φωτογραφία: Eurokinissi
Μέσα σε μόλις λίγες ώρες ξέσπασαν περισσότερες από 50 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Για μια ακόμα ημέρα, δεκάδες ήταν τα μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα και κατέκαψαν σπίτια και δασικές εκτάσεις.

Σήμερα, η πύρινη λαίλαπα κατέκαψε σπίτια στην Πρέβεζα καθώς και πολλές χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως ακριβώς συνέβη στην Κερατέα και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου υπήρξε αναζωπύρωση.

Στη Βρυσούλα Πρέβεζας, αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν τους ηλικιωμένους, ακόμα κι αν αρκετοί κάτοικοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δυστυχώς, όπως έγινε γνωστό, εκτός από κάποιες αποθήκες και χώρους εργασίας, κάηκαν ολοσχερώς και δύο κατοικίες.

Στο σημείο επιχείρησαν 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι κάτοικοι ζητούσαν άμεση ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και απηύθυναν έκκληση σε όσους διαθέτουν υδροφόρες να συνδράμουν, ενώ νωρίτερα, μέσω του 112, εστάλη μήνυμα εκκένωσης στην περιοχή.

Στην Αρχαία Ολυμπία, επίσης, υπήρξε μια μεγάλη αναζωπύρωση η οποία με τους δυνατούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή επέτρεψαν στη φωτιά να εξαπλωθει ραγδαία.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (8/8) φωτιά ξέσπασε στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έκανε στάχτη τεράστια δασική έκταση.

Ακόμη, ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή και στην Κερατέα, όπου η φωτιά άφησε πίσω της έναν νεκρό άνδρα και αμέτρητα καμένα στρέμματα γης.

Κάηκαν σχεδόν 16.000 στρέμματα

Σχεδόν 16.000 στρέμματα έχουν πληγεί από τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε την Ανατολική Αττική, όπως αποδεκνύει χάρτης του Copernicus Emergency Management Rapid Mapping.

Θυμίζεται ότι στις 26 Ιουνίου, η περιοχή Θυμάρι είχε πληγεί ξανά από πυρκαγιά - γεγονός που το Copernicus επίσης περιλαμβάνει στον χάρτη.

Όπως θα δείτε στην εικόνα που ακολουθεί, το κίτρινο χρώμα αναπαριστά τις εκτάσεις που κάηκαν τον Ιούνιο, ενώ το μαρκαρισμένο πλαίσιο αφορά στις εκτάσεις που επλήγησαν από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Συνολικά, πρόκειται για καταστροφή 15.808 στρεμμάτων.

kerateaa f41bc

Χθες, κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν εκτεταμένες αναζωπυρώσεις, με αποτέλεσμα να εκδοθούν επανειλημμένα μηνύματα εκκένωσης σε πολλούς οικισμούς.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, έκανε λόγο για χιλιάδες στρέμματα που έχουν αποτεφρωθεί, με σπίτια, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις να έχουν καταστραφεί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές έκαναν ό,τι μπορούσαν για περιορίσουν τις ζημιές, όμως οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν κάνει εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο το έργο της κατάσβεσης.

«Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν συνολικά και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δύο Δήμους, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», αναφέρει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος.

Είναι δεδομένο πως και αύριο, με το πρώτο φως της ημέρας, ο τραγικός απολογισμός των καμένων εκτάσεων θα υπολογιστεί εκ νέου και θα ανεβάσει κατά πολύ τον αριθμό...

