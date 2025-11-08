Το καταπραϋντικό βότανο χρησιμοποιήθηκε και από τους αρχαίους Έλληνες.

Το βότανο αυτό, χρησιμοποιείται σε ροφήματα από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων και μειώνει την αρτηριακή πίεση ενώ βελτιώνει και την ποιόητα του ύπνου. Πρόκειται για το χαμομήλι, που περιέχει τη χημική ουσία απιγενίνη, η οποία κάνει τους καταναλωτές να αισθάνονται ήρεμοι.

Όπως ανφέρει ο Independent, το «χαμομήλι ουσιαστικά λειτουργεί ως ήπιο ηρεμιστικό», δήλωσε η διαιτολόγος Μπεθ Τσερβόνι στην Κλινική του Κλίβελαντ. «Αυτές οι γουλιές πραγματικά θα σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε».

Για αρχή, η καταπραϋντική δράση του τσαγιού χαμομηλιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου. Το φυτό που μοιάζει με μαργαρίτα είναι επίσης γεμάτο βιταμίνες και μέταλλα όπως κάλιο και ασβέστιο.

Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης που βοηθά στη διατήρηση του νευρικού συστήματος, προστατεύει την υγεία των οστών, αποτρέπει τις πέτρες στα νεφρά και ρυθμίζει τον καρδιακό παλμό, σύμφωνα με το UCLA Health.

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο μπορεί να μειώσει τους κινδύνους υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παθήσεων που συνδέονται με μια δίαιτα πλούσια σε αλάτι, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν λαμβάνουν αρκετό κάλιο και οι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωση 2.600 χιλιοστογράμμων για τις γυναίκες και 3.400 χιλιοστογράμμων για τους άνδρες την ημέρα.

Ένα φλιτζάνι τσάι χαμομηλιού περιέχει περίπου 21 χιλιοστόγραμμα καλίου, σύμφωνα με το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ. Τα φυλλώδη λαχανικά, οι γλυκοπατάτες, οι μπανάνες και τα αβοκάντο είναι εξαιρετικά τρόφιμα πλούσια σε κάλιο για να τα προσθέσετε για να βοηθήσετε στην επίτευξη αυτών των καθημερινών στόχων.

Όπως το κάλιο, το ασβέστιο διατηρεί τα οστά δυνατά και τα δόντια υγιή. «Η καρδιά, οι μύες και τα νεύρα σας χρειάζονται επίσης ασβέστιο για να λειτουργήσουν σωστά», σημειώνει η Κλινική Mayo.

Τα θρεπτικά συστατικά στο χαμομήλι έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, σύμφωνα με μελέτες που επικαλείται το Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering. Η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες χρόνιες ασθένειες και καρκίνους.

Τα άτομα που πίνουν τσάι χαμομηλιού μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις και ενδεχομένως προστασία από ορισμένους καρκίνους, σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. Τέλος, οι χημικές ενώσεις στο χαμομήλι έχουν αποδειχθεί χρήσιμες στον έλεγχο ή ακόμα και στην πρόληψη του διαβήτη, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λιντς.

Οι έγκυες θα πρέπει να αποφεύγουν το χαμομήλι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωρο τοκετό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και άτομα με ιστορικό σοβαρών αλλεργιών, επειδή το χαμομήλι μπορεί να έχει μολυνθεί με γύρη από άλλα φυτά.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το βότανο θεωρείται ασφαλές όταν καταναλώνεται σε ένα ή δύο φλιτζάνια τσάι. Το μόνο που χρειάζεστε πραγματικά είναι ένα φλιτζάνι για να αποκομίσετε τα οφέλη, τα οποία περιλαμβάνουν την καταστολή του άγχους.