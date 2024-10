Έρχεται αυτόνομη εμφυτεύσιμη συσκευή για την παχυσαρκία και τον διαβήτη

Αμερικανοί ερευνητές μόλις έλαβαν 34 εκατομμύρια $ για να επιταχύνουν την ανάπτυξη ενός ελάχιστα επεμβατικού εμφυτεύματος που θα εξαλείψει την ανάγκη για ενέσεις και θα παραδίδει το φάρμακο κατά παραγγελία.

Μια ομάδα ερευνητών από πολλά ερευνητικά ιδρύματα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων δύο μηχανικών του Πανεπιστημίου Northwestern, έλαβε επιχορήγηση 34 εκατομμυρίων $ από την Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Έργων για την Υγεία (Advanced Research Projects Agency for Health, ARPA-H) για να επιταχύνει την ανάπτυξη ενός βιοηλεκτρονικού εμφυτεύματος χαμηλού κόστους για τη θεραπεία ασθενών με παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή τη βδομάδα.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει μια εξαετή προσπάθεια ανάπτυξης και δοκιμής της «Rx On-Site Generation Using Electronics» (ROGUE), μιας εμφυτεύσιμης συσκευής που θα παρέχει εξατομικευμένη και αυτόνομη βιολογική θεραπεία κατά παραγγελία (tailor made) για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2.

Με διάμετρο μόλις λίγων χιλιοστών, το εμφύτευμα θα φιλοξενήσει ζωντανά κατασκευασμένα κύτταρα που θα συνθέτουν και θα παράσχουν τη θεραπεία όταν χρειάζεται, εξαλείφοντας την ανάγκη για καθημερινές ή εβδομαδιαίες ενέσεις, για επισκέψεις στο φαρμακείο και για ευαίσθητη αποθήκευση ακριβών φαρμάκων.

«Αυτή η μελέτη βασίζεται στην εργασία επιστημόνων στο Northwestern, πάνω σε ρυθμιζόμενες θεραπείες που βασίζονται σε εργοστάσια παραγωγής κατασκευασμένων κυττάρων, τα οποία μπορούν να ελεγχθούν και να συντηρηθούν από μια βιοηλεκτρονική συσκευή», δήλωσε ο Jonathan Rivnay του Northwestern, ένας συν-κύριος ερευνητής του έργου που ηγείται στην ανάπτυξη συσκευών. «Σε αυτήν την εργασία, στοχεύουμε να αναπτύξουμε μια ελάχιστα επεμβατική συσκευή που μπορεί να εμφυτευθεί κάτω από το δέρμα και να προσφέρει εξατομικευμένες και ρυθμιζόμενες θεραπείες».

Το ROGUE βασίζεται σε δύο έργα με στόχο την ανάπτυξη εμφυτεύσιμων «ζωντανών φαρμακείων». Τον Μάρτιο του 2021, ο Rivnay έλαβε 33 εκατομμύρια $ από την Υπηρεσία Έρευνας Προηγµένων Αµυντικών Προγραµµάτων που είναι οργανισμός του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη μιας πλήρως εμφυτεύσιμης συσκευής για τον έλεγχο του βιολογικού ρολογιού του ανθρωπίνου σώματος. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Rivnay και οι συνεργάτες του έλαβαν έως και 45 εκατομμύρια $ από την ARPA-H για να αναπτύξουν ένα πρώτο στο είδος του εμφύτευμα για την ανίχνευση και την αυτόνομη θεραπεία του καρκίνου.

«Οι βιοηλεκτρονικές συσκευές προσφέρουν μια πληθώρα πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ρυθμιζόμενης χορήγησης θεραπείας, της δυναμικής παρακολούθησης και του μειωμένου κόστους υγειονομικής περίθαλψης», σχολιάζει ο Τζαχί Κοέν-Κάρνι, καθηγητής βιοϊατρικής μηχανικής και επιστήμης υλικών στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, ο οποίος είναι ο κύριος ερευνητής της μελέτης για τη συσκευή ROGUE. «Αξιοποιούμε τις συλλογικές μας δυνάμεις για να αναπτύξουμε μια αποτελεσματική και βιώσιμη λύση για την διευκόλυνση της χρόνιας φροντίδας ασθενών που υποφέρουν από δύο παγκόσμιες επιδημίες, την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2».

Ο Rivnay και ο Leonard είναι δύο από τους 19 συν-κύριους ερευνητές της ROGUE στη συνεργατική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει μηχανικούς, γιατρούς και ειδικούς στη συνθετική βιολογία, την επιστήμη των υλικών, την ηλεκτρική μηχανική και άλλους τομείς, από πολλά ερευνητικά ιδρύματα Georgia Institute of Technology, Rice University, University of California, Berkeley, Mayo Clinic και Bruder Consulting and Venture Group).

Ο ARPA-H, ιδρύθηκε το 2022 ως ένας νέος ομοσπονδιακός οργανισμός χρηματοδότησης που υποστηρίζει την έρευνα με «τη δυνατότητα να μεταμορφώσει ολόκληρους τομείς της ιατρικής και της υγείας». Το έργο ROGUE χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος REACT του ARPA-H και περιλαμβάνει χρηματοδότηση για μια κλινική δοκιμή πρώτης Φάσης σε ασθενείς με παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2. Η προετοιμασία της δοκιμής έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα επόμενα πέντε χρόνια.

Πηγή: Northwestern