Το νέο φορολογικό σύστημα, που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπει σημαντικές μειώσεις φόρων για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ.

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υπολογίζουν την ελάφρυνση που προκύπτει από τη νέα φορολογική κλίμακα, ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Οκτωβρίου.

Το εργαλείο θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις, με στόχο να προσφέρει τόσο μια γενική εικόνα των αλλαγών όσο και έναν πιο προσωποποιημένο υπολογισμό, βασισμένο στα πραγματικά δεδομένα κάθε πολίτη.

Στην πρώτη φάση, που θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 15 ημερών, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα παρουσιάσει την αρχική έκδοση της εφαρμογής. Εκεί, οι φορολογούμενοι θα μπορούν, εισάγοντας βασικά στοιχεία όπως το είδος απασχόλησης, το εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό των παιδιών, να δουν άμεσα το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή της κλίμακας, αλλά και από τη νέα φορολόγηση των ενοικίων. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου.

Η δεύτερη φάση θα ακολουθήσει μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου τον Οκτώβριο. Τότε, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα θέσει σε λειτουργία έναν προσωποποιημένο υπολογιστή, ο οποίος θα αξιοποιεί τα πραγματικά στοιχεία κάθε φορολογουμένου για το 2024, ώστε να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια το όφελος από τις αλλαγές. Το εργαλείο αυτό θα φιλοξενηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Το νέο φορολογικό σύστημα, που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπει σημαντικές μειώσεις φόρων για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, με έμφαση στις οικογένειες. Για τις περίπου 25.000 πολύτεκνες οικογένειες, ο φόρος για εισόδημα έως 27.100 ευρώ μηδενίζεται, ενώ για τα εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ τα οφέλη είναι πιο περιορισμένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά τα αφορολόγητα όρια, αυτά διαμορφώνονται ως εξής: για οικογένειες με ένα παιδί παραμένουν στις 10.000 ευρώ, για δύο παιδιά αυξάνονται στις 11.375 ευρώ, για τρία παιδιά στα 14.364 ευρώ, ενώ για τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά ανεβαίνουν στα 27.100 ευρώ.