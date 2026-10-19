Ένας γκρινιάρης πελάτης προκάλεσε «κύμα» tips από άγνωστους.

Μόλις 20 cents αποτέλεσαν αφορμή για το ξέσπασμα ενός πελάτη παγωτατζίδικου στη Μασαχουσέτη, σε βάρος 16χρονου υπαλλήλου. Όμως, έπειτα από ανάρτηση του ιδιοκτήτη, που έγινε έξαλλος με το περιστατικό, ήρθε ένα «κύμα» tips από άγνωστους για τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Ο πελάτης παρήγγειλε παγωτό που διαφήμιζε η επιχείρηση για 9 δολάρια. Όμως, όταν ο 16χρονος εργαζόμενος το «χτύπησε» στην ταμειακή μηχανή, του είπε πως κοστίζει 9,20 δολάρια. Για αυτή η διαφορά των 20 cents, ο πελάτης κατσάδιασε φωνάζοντας τον έφηβο υπάλληλο.

Όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Ντέιβιντ Φόρτζιτ, έμαθε για το περιστατικό, έγινε έξαλλος. Η διαφορά στη χρέωση ήταν δικό του λάθος, είπε στην Washington Post. Και έκανε μια οργισμένη ανάρτηση στο Facebook, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που πελάτης έβαζε τις φωνές σε έναν από τους υπαλλήλους του, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι έφηβοι.

«Σταματήστε να ουρλιάζετε στους εργαζομένους μου. Είναι παιδιά. Αυτή η δουλειά, για τους περισσότερους από αυτούς, είναι η πρώτη. Θα κάνουν λάθη, δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα. Όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν με χαμόγελο και ευγενική συμπεριφορά. Είναι παγωτό, για όνομα του Θεού. Ωριμάστε και φερθείτε ανάλογα με την ηλικία σας», έγραψε μεταξύ άλλων.

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Tips πάνω από 8.000 δολάρια για τους υπαλλήλους

Ήλπιζε ότι ο γκρινιάρης πελάτης θα έβλεπε την ανάρτηση. Αλλά δεν περίμενε ότι θα γινόταν viral, με εκατοντάδες χιλιάδες likes, σχόλια και shares. Οι περισσότερες από τις αντιδράσεις ήταν θετικές, λέει. Και όταν άρχισαν να του ζητάνε πώς μπορούν να στείλουν tips για τους υπαλλήλους του, εκείνος δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 8.000 δολάρια για τους έφηβους εργαζόμενους της επιχείρησης.

«Θα ήταν ανόητο να χαθεί αυτή η ευκαιρία για τα νέα παιδιά. Πολλά από αυτά θα πάνε να σπουδάσουν και είμαι σίγουρος ότι χρειάζονται λίγα επιπλέον χρήματα», δηλώνει. Πέρα από αυτό όμως, ελπίζει η ανάρτησή του να κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν πώς φέρονται σε αυτούς που εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών.