Το εξώφυλλο του Aladdin Sane παραχωρήθηκε ως δάνειο στο V&A για την παγκόσμια περιοδεία της έκθεσης «David Bowie Ιs».

Η πρωτότυπη εικόνα για το άλμπουμ «Aladdin Sane» του David Bowie ενδέχεται να γίνει το πιο ακριβό εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ σε επικείμενη δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή 300.000 λίρες Αγγλίας.

Η διάσημη φωτογραφία του θρυλικού τραγουδιστή της ροκ με έναν κεραυνό στο πρόσωπό του μπορεί να ξεπεράσει το ρεκόρ που είχε το εξώφυλλο του ντεμπούτου άλμπουμ των Led Zeppelin, το οποίο πουλήθηκε στην τιμή των 325.000 δολαρίων το 2020.

Η φωτογραφία του Μπράιαν Ντάφι, μέλους της «τρομερής τριάδας» μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέιλι και τον Τέρενς Ντόνοβαν που κατέκτησαν το Λονδίνο ως πολιτιστική πρωτεύουσα τη δεκαετία του 1960 - έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες εικόνες της ροκ. Αποτελεί μέρος 35 αντικειμένων από το αρχείο του Ντάφι που πωλούνται από τον οίκο δημοπρασιών Bonhams.

Mια ολόσωμη εικόνα του Μπόουι ως «Aladdin Sane» στο εσωτερικό του άλμπουμ, η οποία ήταν κεντρικό στοιχείο στους πρώτους 5.000 δίσκους που πουλήθηκαν διατίθεται επίσης στη δημοπρασία σε τιμή που κυμαίνεται από 150.000 έως 200.000 αγγλικές λίρες.

Η επικεφαλής του τμήματος ποπ κουλτούρας του οίκου Bonhams, Κλερ Τολ Μούαρ δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονταν τον Μπόουι, η εικόνα του Ντάφι ήταν αυτή που τους ερχόταν στο μυαλό και ότι λόγω της φήμης του, το πρωτότυπο έργο τέχνης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς.

«Τα άλλα έργα τέχνης αυτής της σημασίας είναι το πρωτότυπο εξώφυλλο του Τζορτζ Χάρντι για το ντεμπούτο άλμπουμ των Led Zeppelin και η εικόνα του Captain Fantastic του Έλτον Τζον, η οποία πωλήθηκε στην τιμή των 212.500 δολαρίων» εξήγησε.

Η φωτογραφία ήταν επίσης το κεντρικό έκθεμα έκθεσης στο Southbank Centre του Λονδίνου για τον εορτασμό της 50ης επετείου του Aladdin Sane το 2023.

Ο Ντάφι είχε πολυετή συνεργασία με τον Ντέιβιντ Μπόουι και επίσης δημιούργησε τα εξώφυλλα για τα άλμπουμ του Lodger και Scary Monsters.

Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου.