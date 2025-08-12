Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Μια Θεσσαλονικιά αλπινίστρια στον Ισημερινό για την κλιματική κρίση

Μια Θεσσαλονικιά αλπινίστρια στον Ισημερινό για την κλιματική κρίση
Φορώντας ένα σκουφί στα χρώματα του Περού, η Βανέσα Αρχοντίδου φωτογραφίζεται στις ορεινές Άνδεις, όπου βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες, πραγματοποιώντας προπονήσεις ώστε να προετοιμαστεί σωματικά και ψυχολογικά για την επερχόμενη ανάβαση στο Εκουαδόρ.

Έχοντας ολοκληρώσει το project 7 Summits - κατακτώντας τις υψηλότερες κορυφές και των επτά ηπείρων του πλανήτη - κι έχοντας διασχίσει με σκι την Ανταρκτική φτάνοντας στον Νότιο Πόλο, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής για την κλιματική αλλαγή, η Βανέσα Αρχοντίδου είναι πλέον έτοιμη να συμπληρώσει τη μακρά λίστα της με το όρος Τσιμποράσο (Chimborazo) στον Ισημερινό.

Πρόκειται για το σημείο που απέχει περισσότερο από το κέντρο της Γης και η ανάβαση, όπως εξηγεί η ίδια, γίνεται με σκοπό να ενημερωθεί ο κόσμος για την κλιματική αλλαγή.

«Καταγράφοντας εικόνες, μαρτυρίες και όσα περισσότερα μπορώ, θέλω αρχικά να ανοίξει η κουβέντα, να δει ο κόσμος μέσα από τα μάτια μου όσα βλέπω και ακούω. Άλλωστε, η σημαία της αποστολής γράφει: CLIMATE CHANGE - ACT NOW» δηλώνει η κ. Αρχοντίδου στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ανεβαίνω τα βουνά και μαζεύω ιστορίες και αφηγήσεις. Μιλάω με ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές, που βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τις αλλαγές στη φύση και στις ζωές τους. Οι άνθρωποι που ζουν σε ορεινά οικοσυστήματα, με τους οποίους θα έρθω σε επαφή, βιώνουν πολύ έντονα τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής. Ζουν τις αλλαγές ραγδαία, από χρόνο σε χρόνο», σημειώνει η κ. Αρχοντίδου.

Οι μέρες που κυλούν βρίσκουν την Ελληνίδα αλπινίστρια σε πολύωρες αναβάσεις σε χαμηλότερο υψόμετρο από αυτό που έχει μπροστά της, καθώς -όπως εξηγεί- πρόκειται για μια μεταβατική διαδικασία, απαραίτητη για όποιον σκοπεύει να ανέβει σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

«Είναι όπως και στο ποδόσφαιρο: οι ομάδες εκεί προπονούνται σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο για να αυξήσουν τις αντοχές τους. Έτσι και στην ορειβασία - το υψόμετρο "εκπαιδεύει" τον οργανισμό για το επόμενο στάδιο. Είναι θέμα μετάβασης και σωστής προετοιμασίας. Έχω αγωνία και ανυπομονησία, αλλά νιώθω έτοιμη και γεμάτη κι αυτό γιατί πιστεύω στον σκοπό», λέει η τολμηρή ορειβάτης.

Μάλιστα, ενώ προσαρμόζεται στο Περού και πριν ακόμη προλάβει να δει και πολλά εκτός από τις βουνοκορφές, λέει με ενθουσιασμό πως η συγκεκριμένη αποστολή -όπως και οι άλλες- έχει τη δική της ιστορία αλλά και δυσκολία, ωστόσο αξίζει κάθε θυσία, καθώς η ίδια νιώθει πως αποτελεί ένα μέσο ώστε να μάθουν όλοι -κυρίως τα παιδιά που είναι το μέλλον- τι πραγματικά συμβαίνει στον πλανήτη.

«Πίσω από το μήνυμα, βρίσκεται η πράξη: κάθε κορυφή είναι και μια φωνή. Η αποστολή λειτουργεί ως φορέας ευαισθητοποίησης μέσα από εικόνες, βίντεο και προσωπική αφήγηση - με στόχο να φέρω το κοινό σε επαφή με τα "ορατά αποτυπώματα" της κλιματικής αλλαγής σε τόπους - σύμβολα» εξηγεί.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη αποστολή, ο παγετώνας του Chimborazo - σύμβολο της αποστολής- που κάποτε ήταν μόνιμα καλυμμένος με χιόνι και πάγο, πλέον παρουσιάζει σαφή σημάδια υποχώρησης. Οι λιγότερες χιονοπτώσεις και οι υψηλότερες θερμοκρασίες απειλούν την ύπαρξή του. Η αποστολή της Βανέσας Αρχοντίδου, που ξεκινά -ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες- σε λίγες ημέρες, επιδιώκει να φέρει αυτές τις εξελίξεις στο προσκήνιο μέσα από φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό, προσωπική αφήγηση και εκπαιδευτικές διαλέξεις.

Η Βανέσα Αρχοντίδου, αλπινίστρια, πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (EU Climate Pact Ambassador) και μέλος της πρώτης ελληνικής γυναικείας ομάδας που κατέκτησε το Έβερεστ, είναι μητέρα δύο παιδιών, τα οποία σε μικρότερη ηλικία μάλιστα έχουν πάρει μέρος μαζί της σε αποστολή, για να δουν με τα δικά τους μάτια όσα η μητέρα τους καταγράφει και επιδιώκει να μεταδώσει στον κόσμο.

Η αποστολή τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και οργανώνεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του οργανισμού AWomanCanBe.org, που στηρίζει γυναίκες που σπάνε στερεότυπα και προβάλλουν την κλιματική ατζέντα μέσα από δράσεις σε ακραία φυσικά περιβάλλοντα και θα περιλαμβάνει, εκτός από την ανάβαση, eξερεύνηση των Νήσων Γκαλαπάγκος - παγκόσμιου συμβόλου βιοποικιλότητας, πεζοπορικές διαδρομές και καταγραφή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις Άνδεις του Περού, ακολουθώντας την επίδραση της κλιματικής κρίσης από την κορυφή ως την ακτή.

Η Βανέσα Αρχοντίδου έχει επίσης διασχίσει με σκι την Ανταρκτική, φτάνοντας στον Νότιο Πόλο στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής για την κλιματική αλλαγή. Ως EU Climate Pact Ambassador, υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις και παρουσιάσεις, ενώ συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ντοκιμαντέρ και οπτικού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική κρίση και τον αντίκτυπό της στα βουνά, τη βιοποικιλότητα και τις τοπικές κοινωνίες.

«Έχω δει με τα μάτια μου τη ραγδαία επιδείνωση. Οι άνθρωποι στα ορεινά οικοσυστήματα, που εξαρτώνται από τη φύση, υποφέρουν. Υποφέρουν από την έλλειψη νερού, τα ποτάμια δεν μπορούν να αναπληρωθούν, και αναγκάζονται να φύγουν ή να ζήσουν στη φτώχεια. Γίνονται «κλιματικοί μετανάστες», συμπληρώνει.

Όσον αφορά στην κρίση των παγετώνων των Άνδεων μόλις ολοκληρώσει την αποστολή της, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δει το υλικό και να διαπιστώσει όσα έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή και οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον.

Η περιοχή των τροπικών Άνδεων αποτελεί ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία του πλανήτη στην υπερθέρμανση. Το 98% των τροπικών παγετώνων βρίσκεται σε μόλις τρεις χώρες: το Περού, τον Ισημερινό και τη Βολιβία. Οι παγετώνες αυτοί λιώνουν με ρυθμό έως και τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Από το 1976 έως σήμερα, οι παγετώνες των Άνδεων έχουν χάσει πάνω από 40% της επιφάνειάς τους - και η απώλεια συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό με αποτέλεσμα: Την απειλή των υδάτινων πόρων για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, τη διατάραξη της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων, τη μείωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, την επιδείνωση φυσικών καταστροφών, όπως κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Ισημερινός: Πυροβολισμοί έξω από ντισκοτέκ - Οκτώ νεκροί

Ισημερινός: Πυροβολισμοί έξω από ντισκοτέκ - Οκτώ νεκροί

Διεθνή
Ποιες περιοχές ενδέχεται να γίνουν μη ασφαλίσιμες λόγω κλιματικής αλλαγής

Ποιες περιοχές ενδέχεται να γίνουν μη ασφαλίσιμες λόγω κλιματικής αλλαγής

Οικονομία
«Η κρίση των πλαστικών δεν λύνεται με την ανακύκλωση»: Νέα έκθεση μια μέρα πριν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

«Η κρίση των πλαστικών δεν λύνεται με την ανακύκλωση»: Νέα έκθεση μια μέρα πριν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Διεθνή
«Καμπανάκι» διδάκτορα για το νερό: «Δεν είναι πλέον σε αφθονία, χρειαζόμαστε διαχείριση»

«Καμπανάκι» διδάκτορα για το νερό: «Δεν είναι πλέον σε αφθονία, χρειαζόμαστε διαχείριση»

Ελλάδα

NETWORK

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

healthstat.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

healthstat.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

healthstat.gr
Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

healthstat.gr