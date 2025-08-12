Μια Θεσσαλονικιά αλπινίστρια στον Ισημερινό για την κλιματική κρίση

Φορώντας ένα σκουφί στα χρώματα του Περού, η Βανέσα Αρχοντίδου φωτογραφίζεται στις ορεινές Άνδεις, όπου βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες, πραγματοποιώντας προπονήσεις ώστε να προετοιμαστεί σωματικά και ψυχολογικά για την επερχόμενη ανάβαση στο Εκουαδόρ.

Έχοντας ολοκληρώσει το project 7 Summits - κατακτώντας τις υψηλότερες κορυφές και των επτά ηπείρων του πλανήτη - κι έχοντας διασχίσει με σκι την Ανταρκτική φτάνοντας στον Νότιο Πόλο, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής για την κλιματική αλλαγή, η Βανέσα Αρχοντίδου είναι πλέον έτοιμη να συμπληρώσει τη μακρά λίστα της με το όρος Τσιμποράσο (Chimborazo) στον Ισημερινό.

Πρόκειται για το σημείο που απέχει περισσότερο από το κέντρο της Γης και η ανάβαση, όπως εξηγεί η ίδια, γίνεται με σκοπό να ενημερωθεί ο κόσμος για την κλιματική αλλαγή.

«Καταγράφοντας εικόνες, μαρτυρίες και όσα περισσότερα μπορώ, θέλω αρχικά να ανοίξει η κουβέντα, να δει ο κόσμος μέσα από τα μάτια μου όσα βλέπω και ακούω. Άλλωστε, η σημαία της αποστολής γράφει: CLIMATE CHANGE - ACT NOW» δηλώνει η κ. Αρχοντίδου στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ανεβαίνω τα βουνά και μαζεύω ιστορίες και αφηγήσεις. Μιλάω με ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές, που βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τις αλλαγές στη φύση και στις ζωές τους. Οι άνθρωποι που ζουν σε ορεινά οικοσυστήματα, με τους οποίους θα έρθω σε επαφή, βιώνουν πολύ έντονα τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής. Ζουν τις αλλαγές ραγδαία, από χρόνο σε χρόνο», σημειώνει η κ. Αρχοντίδου.

Οι μέρες που κυλούν βρίσκουν την Ελληνίδα αλπινίστρια σε πολύωρες αναβάσεις σε χαμηλότερο υψόμετρο από αυτό που έχει μπροστά της, καθώς -όπως εξηγεί- πρόκειται για μια μεταβατική διαδικασία, απαραίτητη για όποιον σκοπεύει να ανέβει σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

«Είναι όπως και στο ποδόσφαιρο: οι ομάδες εκεί προπονούνται σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο για να αυξήσουν τις αντοχές τους. Έτσι και στην ορειβασία - το υψόμετρο "εκπαιδεύει" τον οργανισμό για το επόμενο στάδιο. Είναι θέμα μετάβασης και σωστής προετοιμασίας. Έχω αγωνία και ανυπομονησία, αλλά νιώθω έτοιμη και γεμάτη κι αυτό γιατί πιστεύω στον σκοπό», λέει η τολμηρή ορειβάτης.

Μάλιστα, ενώ προσαρμόζεται στο Περού και πριν ακόμη προλάβει να δει και πολλά εκτός από τις βουνοκορφές, λέει με ενθουσιασμό πως η συγκεκριμένη αποστολή -όπως και οι άλλες- έχει τη δική της ιστορία αλλά και δυσκολία, ωστόσο αξίζει κάθε θυσία, καθώς η ίδια νιώθει πως αποτελεί ένα μέσο ώστε να μάθουν όλοι -κυρίως τα παιδιά που είναι το μέλλον- τι πραγματικά συμβαίνει στον πλανήτη.

«Πίσω από το μήνυμα, βρίσκεται η πράξη: κάθε κορυφή είναι και μια φωνή. Η αποστολή λειτουργεί ως φορέας ευαισθητοποίησης μέσα από εικόνες, βίντεο και προσωπική αφήγηση - με στόχο να φέρω το κοινό σε επαφή με τα "ορατά αποτυπώματα" της κλιματικής αλλαγής σε τόπους - σύμβολα» εξηγεί.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη αποστολή, ο παγετώνας του Chimborazo - σύμβολο της αποστολής- που κάποτε ήταν μόνιμα καλυμμένος με χιόνι και πάγο, πλέον παρουσιάζει σαφή σημάδια υποχώρησης. Οι λιγότερες χιονοπτώσεις και οι υψηλότερες θερμοκρασίες απειλούν την ύπαρξή του. Η αποστολή της Βανέσας Αρχοντίδου, που ξεκινά -ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες- σε λίγες ημέρες, επιδιώκει να φέρει αυτές τις εξελίξεις στο προσκήνιο μέσα από φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό, προσωπική αφήγηση και εκπαιδευτικές διαλέξεις.

Η Βανέσα Αρχοντίδου, αλπινίστρια, πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (EU Climate Pact Ambassador) και μέλος της πρώτης ελληνικής γυναικείας ομάδας που κατέκτησε το Έβερεστ, είναι μητέρα δύο παιδιών, τα οποία σε μικρότερη ηλικία μάλιστα έχουν πάρει μέρος μαζί της σε αποστολή, για να δουν με τα δικά τους μάτια όσα η μητέρα τους καταγράφει και επιδιώκει να μεταδώσει στον κόσμο.

Η αποστολή τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και οργανώνεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του οργανισμού AWomanCanBe.org, που στηρίζει γυναίκες που σπάνε στερεότυπα και προβάλλουν την κλιματική ατζέντα μέσα από δράσεις σε ακραία φυσικά περιβάλλοντα και θα περιλαμβάνει, εκτός από την ανάβαση, eξερεύνηση των Νήσων Γκαλαπάγκος - παγκόσμιου συμβόλου βιοποικιλότητας, πεζοπορικές διαδρομές και καταγραφή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις Άνδεις του Περού, ακολουθώντας την επίδραση της κλιματικής κρίσης από την κορυφή ως την ακτή.

Η Βανέσα Αρχοντίδου έχει επίσης διασχίσει με σκι την Ανταρκτική, φτάνοντας στον Νότιο Πόλο στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής για την κλιματική αλλαγή. Ως EU Climate Pact Ambassador, υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις και παρουσιάσεις, ενώ συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ντοκιμαντέρ και οπτικού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική κρίση και τον αντίκτυπό της στα βουνά, τη βιοποικιλότητα και τις τοπικές κοινωνίες.

«Έχω δει με τα μάτια μου τη ραγδαία επιδείνωση. Οι άνθρωποι στα ορεινά οικοσυστήματα, που εξαρτώνται από τη φύση, υποφέρουν. Υποφέρουν από την έλλειψη νερού, τα ποτάμια δεν μπορούν να αναπληρωθούν, και αναγκάζονται να φύγουν ή να ζήσουν στη φτώχεια. Γίνονται «κλιματικοί μετανάστες», συμπληρώνει.

Όσον αφορά στην κρίση των παγετώνων των Άνδεων μόλις ολοκληρώσει την αποστολή της, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δει το υλικό και να διαπιστώσει όσα έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή και οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον.

Η περιοχή των τροπικών Άνδεων αποτελεί ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία του πλανήτη στην υπερθέρμανση. Το 98% των τροπικών παγετώνων βρίσκεται σε μόλις τρεις χώρες: το Περού, τον Ισημερινό και τη Βολιβία. Οι παγετώνες αυτοί λιώνουν με ρυθμό έως και τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Από το 1976 έως σήμερα, οι παγετώνες των Άνδεων έχουν χάσει πάνω από 40% της επιφάνειάς τους - και η απώλεια συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό με αποτέλεσμα: Την απειλή των υδάτινων πόρων για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, τη διατάραξη της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων, τη μείωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, την επιδείνωση φυσικών καταστροφών, όπως κατολισθήσεις και πλημμύρες.