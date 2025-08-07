Games
Τζόκερ: 4 τυχερά δελτία κερδίζουν 100.000 ευρώ με μόλις 5 και 6 ευρώ

Τζόκερ: 4 τυχερά δελτία κερδίζουν 100.000 ευρώ με μόλις 5 και 6 ευρώ
Τα τυχερά δελτία Τζόκερ παίχτηκαν στην Πρέβεζα και τα υπόλοιπα τρία στην Κύπρο. Μάλιστα όλα κόστισαν 5 και 6 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου η κλήρωση 2946 του Τζοκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ. Στην κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ και την Κυριακή μοιράζει 23,5 εκατ. ευρώ. Βρέθηκαν 4 δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Τα τυχερά δελτία παίχτηκαν στην Πρέβεζα και τα υπόλοιπα τρία στην Κύπρο. Μάλιστα όλα κόστισαν 5 και 6 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο των 22.000.000 ευρώ είναι οι:

Ελλάδα
  • 12,
  • 18,
  • 26,
  • 29,
  • 31
  • και αριθμός Τζόκερ το 15.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Την Κυριακή (10/8) το Τζόκερ γράφει ιστορία με νέο Mega Τζακ Ποτ στα 23,5 εκατ. ευρώ.

tzoker_81e37.jpg

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

