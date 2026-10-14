H Allianz SE και η Εθνική Τράπεζα υπέγραψαν Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, βάσει της οποίας η τράπεζα θα αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Allianz Ελλάδος.

Στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 30% στην Allianz Ελλάδος από την Εθνική Τράπεζα προχώρησαν η Allianz SE και η ΕΤΕ, επισφραγίζοντας παράλληλα τη στρατηγική συνεργασία τους στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance). Η συνεργασία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε σήμερα το βράδυ, αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που είχαν ανακοινώσει οι δύο πλευρές στις 7 Μαΐου και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ειδικότερα, η Allianz SE και η Εθνική Τράπεζα υπέγραψαν Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, βάσει της οποίας η τράπεζα θα αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Allianz European Reliance (Allianz Ελλάδος).

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα και η Allianz Ελλάδος προχώρησαν στην υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας στον τομέα του bancassurance, η οποία προβλέπει τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων και λύσεων μέσα από τα τραπεζικά κανάλια της Εθνικής Τράπεζας.

Η συμφωνία δημιουργεί το πλαίσιο για τη συνδυαστική αξιοποίηση του τραπεζικού δικτύου της Εθνικής Τράπεζας και της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας της Allianz, με στόχο την ανάπτυξη της δραστηριότητας των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

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Η έναρξη της συνεργασίας τοποθετείται στις αρχές του 2027, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση της μετοχικής συμμετοχής τελεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.