Στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 30% στην Allianz Ελλάδος από την Εθνική Τράπεζα προχώρησαν η Allianz SE και η ΕΤΕ, επισφραγίζοντας παράλληλα τη στρατηγική συνεργασία τους στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance). Η συνεργασία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027.
Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε σήμερα το βράδυ, αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που είχαν ανακοινώσει οι δύο πλευρές στις 7 Μαΐου και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Ειδικότερα, η Allianz SE και η Εθνική Τράπεζα υπέγραψαν Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, βάσει της οποίας η τράπεζα θα αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Allianz European Reliance (Allianz Ελλάδος).
Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα και η Allianz Ελλάδος προχώρησαν στην υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας στον τομέα του bancassurance, η οποία προβλέπει τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων και λύσεων μέσα από τα τραπεζικά κανάλια της Εθνικής Τράπεζας.
Η συμφωνία δημιουργεί το πλαίσιο για τη συνδυαστική αξιοποίηση του τραπεζικού δικτύου της Εθνικής Τράπεζας και της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας της Allianz, με στόχο την ανάπτυξη της δραστηριότητας των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.
Η έναρξη της συνεργασίας τοποθετείται στις αρχές του 2027, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση της μετοχικής συμμετοχής τελεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.