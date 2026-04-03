Τη δυνατότητα να επιλέξουν με ποιον τρόπο θα λάβουν την ειδική διανομή ύψους 0,80 ευρώ ανά μετοχή δίνει στους μετόχους της η Allwyn μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος, γνωστού ως scrip dividend. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους επενδυτές είτε να εισπράξουν το ποσό σε μετρητά είτε να το επανεπενδύσουν αποκτώντας νέες μετοχές της εταιρείας, είτε να επιλέξουν συνδυασμό και των δύο.

Η αποκοπή του δικαιώματος στο μέρισμα θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2026, ενώ δικαιούχοι της διανομής θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι καταχωρισμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στις 9 Απριλίου 2026, που αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής. Από εκεί και πέρα ξεκινά η διαδικασία επιλογής για όσους επιθυμούν να λάβουν μετοχές αντί για μετρητά.

Η περίοδος επιλογής θα διαρκέσει από τις 14 Απριλίου έως και τις 27 Απριλίου 2026. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι μέτοχοι θα πρέπει να δηλώσουν μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων αν επιθυμούν να επανεπενδύσουν το μέρισμα σε νέες μετοχές. Εάν κάποιος μέτοχος δεν κάνει καμία δήλωση μέσα στην προθεσμία, τότε θα λάβει αυτόματα το μέρισμα σε μετρητά.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι ίδιες με τις υφιστάμενες και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως συμμετοχή σε μερίσματα και δικαίωμα ψήφου. Δεν θα εκδοθούν κλασματικές μετοχές, κάτι που σημαίνει ότι αν το ποσό του μερίσματος δεν επαρκεί για ακέραιο αριθμό μετοχών, το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε μετρητά.

Η τιμή με την οποία θα υπολογιστεί πόσες νέες μετοχές θα λάβει κάθε μέτοχος δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά θα προκύψει από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής (σταθμισμένη βάσει όγκου συναλλαγών) κατά τις πέντε συνεδριάσεις από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2026. Με βάση αυτή την τιμή θα γίνει ο υπολογισμός της ανταλλαγής του μερίσματος με νέες μετοχές.

Η καταβολή του μερίσματος σε μετρητά, καθώς και η πίστωση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών για όσους επιλέξουν επανεπένδυση, αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 4 Μαΐου 2026.