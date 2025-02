Μέλος του BCS η ΔΕΗ - Διεθνής αναγνώριση για την ηγετική θέση σε καινοτομία, ψηφιακό μετασχηματισμό και πληροφορική

Η ανακήρυξη του Ομίλου ΔΕΗ ως Organisational Member του BCS, The Chartered Institute for IT αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση, που επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του Ομίλου στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αριστεία στην πληροφορική.

Ως μέλος του BCS, η ΔΕΗ ενισχύει τη δέσμευσή της στις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές ΙΤ, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ηθική πληροφορική.

Η τελετή ανακήρυξης πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μεταξύ των παρόντων ήταν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δ. Αναγνωστόπουλος, η CIO της ΔΕΗ κα. Ε. Πρεσβεία, καθώς και πλήθος διευθυντικών στελεχών της ΔΕΗ.

«Στη ΔΕΗ, οι τεχνολογίες πληροφορικής και οι ψηφιακές τεχνολογίες βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής μας, η οποία επιτρέπει την έξυπνη διαχείριση ενέργειας, οδηγεί στην επιχειρησιακή αριστεία και παρέχει την επόμενη γενιά ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων. Αυτή η ιδιότητα μέλους σηματοδοτεί ταυτόχρονα μια αναγνώριση των τεράστιων προσπαθειών μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων μας και μια πολύτιμη ευκαιρία για τους επαγγελματίες πληροφορικής μας να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες τάσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις γνώσεις αιχμής από το BCS.

Με τη δύναμη της τεχνολογίας, αλλάζουμε τον κόσμο μας – κάνουμε την ενέργειά πιο έξυπνη, τις λύσεις πιο πράσινες και τις λειτουργίες πιο αποτελεσματικές.

Αυτή η συνεργασία αντιπροσωπεύει ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός, όπου η ενεργειακή ηγεσία και η τεχνολογική τεχνογνωσία συγκλίνουν, ξεκλειδώνοντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, μετασχηματισμό και δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία», αναφέρεται σχετικά από την πλευρά της ΔΕΗ.

To BCS ιδρύθηκε το 1957 και σήμερα αριθμεί πάνω από 70.000 μέλη σε 150 χώρες. Έργο του BCS είναι να ορίζει τα διεθνή πρότυπα στον χώρο της πληροφορικής. Λειτουργεί με Royal Charter και είναι ο διεθνής φορέας πιστοποίησης “Chartered IT Professionals” (CITP). Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται από το 2006 ως BCS Hellenic Section, προωθώντας την αριστεία και την καινοτομία στον κλάδο της τεχνολογίας. Το ελληνικό τμήμα του BCS αριθμεί σήμερα περίπου 800 μέλη.