Ενίσχυση στην θέση «3» για τον Ολυμπιακό με τον 28χρονο αμερικανό φόργουορντ με πάνω από 300 ματς στο NBA.

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζον Κόντσαρ καθώς συμφώνησε να επιστρέψει στην Ευρώπη υπογράφοντας στους «ερυθρολεύκους» μέχρι το 2028.

Ο 30χρονος Αμερικανός με πάνω από 300 παιχνίδια καριέρας στο ΝΒΑ αποτελεί τον εκλεκτό του Γιώργου Μπαρτζώκα για την θέση «3». Ο Κόντσαρ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Γιούτα Τζαζ.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 22/03/1996

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Οι περσινοί αριθμοί του…Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

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