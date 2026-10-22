Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζον Κόντσαρ καθώς συμφώνησε να επιστρέψει στην Ευρώπη υπογράφοντας στους «ερυθρολεύκους» μέχρι το 2028.
Ο 30χρονος Αμερικανός με πάνω από 300 παιχνίδια καριέρας στο ΝΒΑ αποτελεί τον εκλεκτό του Γιώργου Μπαρτζώκα για την θέση «3». Ο Κόντσαρ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Γιούτα Τζαζ.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Το who is whο
Γεννήθηκε: 22/03/1996
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.96
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες:
Purdue Fort Wayne (2015–2019)
Memphis Grizzlies 2019–2026
Memphis Hustle 2019–2020
Utah Jazz 2026
Οι περσινοί αριθμοί του…Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.
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