Αναλυτικά όσα υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός.

Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ανέδειξε ο Αντώνης Σαμαράς, στστην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για αυξημένο λειτουργικό κόστος, περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και δυσκολίες στην αντιμετώπιση των συσσωρευμένων οφειλών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα προβλήματα του κλάδου συνδέονται με ευρύτερες αδυναμίες του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και με τις πολιτικές επιλογές που καθορίζουν την κατανομή των οικονομικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ του κοινωνικού φιλελευθερισμού, τον οποίο αντιπαρέβαλε στη διαχειριστική και νεοφιλελεύθερη πολιτική που, όπως ανέφερε, ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση. Παρουσίασε, μάλιστα, τρεις βασικές προτάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη μείωση των έμμεσων φόρων με ιδιαίτερη έμφαση στον ΦΠΑ της εστίασης και τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού.

Αναλυτικά:

«Κυρίες και κύριοι

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Το Συνέδριό σας διεξάγεται σε μια δύσκολη συγκυρία. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αντιμέτωπη με μία μεγάλη ιστορική πρόκληση. Ιστορική, διότι ενώ εσείς αποτελείτε τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας, τα τελευταία χρόνια ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με μια βαθιά και δομική κρίση. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους.

Η αύξηση του κόστους για μια μικρομεσαία επιχείρηση -μόνο την τελευταία διετία- έφθασε στο ιλιγγιώδες 35%…!

Το μέτρο των 72 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος απέτυχε παταγωδώς. Ούτε καν το 10% των επιχειρήσεων δεν συμμετείχε τελικά σε αυτό. Αλλά και οι πρώτες ενδείξεις για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων είναι αποθαρρυντικές. Γιατί, με τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις και με ένα επιτόκιο που ακουμπά το 6%, ματαιώνεται κάθε δυνατότητα ουσιαστικής επίλυσης του προβλήματος.

Την ίδια ώρα -και αυτό δυστυχώς σκοπίμως αποσιωπάται- το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ! Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της χώρας μας. Σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τοποθετεί την Ελλάδα στην 172η θέση, επί συνόλου 190 χωρών στο θέμα αυτό...

Να θυμίσω μόνο ότι μετά από το 1948, μια μόνον χρονιά η χώρα μας είχε θετικό ισοζύγιο: το 2013!

Να προσθέσω ακόμα ότι από τις 900.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόλις οι 70.000 έχουν το αξιόχρεο…

Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βαθειά πολιτικό. Γιατί είναι πολιτική η απόφαση ποιους κλάδους της οικονομίας ενισχύεις ή αποδυναμώνεις, πού στηρίζεσαι και πού όχι. Είναι πολιτική η απόφαση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Είναι πολιτική η απόφαση το κατά πόσον ενδιαφέρεσαι ή αδιαφορείς για τις κοινωνικές επιπτώσεις των οικονομικών σου προτεραιοτήτων.

Απέναντι λοιπόν στην διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, επιλέγω τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ενδιαφέρεσαι μόνο για την μακροοικονομική επίδοση μέσα από υπερπλεονάσματα, τα οποία δημιουργεί κυρίως η υψηλή έμμεση φορολογία.

Ούτε και πρέπει να ενθαρρύνεις την καρτελοποίηση της οικονομίας σε βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα σε εποχές κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία.

Αντιθέτως, απαιτείται η λήψη άμεσων και έκτακτων μέτρων για τη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Θα σας αναφέρω, ενδεικτικά, τρία από αυτά:

Πρώτον, άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους της ενέργειας.

Δεύτερον, τη μείωση έμμεσων φόρων. Θέλω στο σημείο αυτό να επιμείνω στην ανάγκη για τη μείωση του ΦΠΑ στην Εστίαση. Πρέπει ο ΦΠΑ στην Εστίαση να επανέλθει στο 13%, το οποίο επί δικής μου κυβερνήσεως καθιέρωσα – και μάλιστα κόντρα στην Τρόϊκα τότε- μέτρο το οποίο πέτυχε απολύτως και μάλιστα επέφερε περισσότερα έσοδα.

Τρίτον, τη χρηματοδότηση αποκλειστικά της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω ενός Εθνικού Ταμείου ή μιας Τράπεζας Ειδικού σκοπού.

Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχηθώ να έχετε στην Καλαμάτα μας έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο στο Συνέδριό σας και να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι σταθερά στο πλευρό σας.

Καλή επιτυχία!».