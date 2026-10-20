Θέλει την ανασυγκρότηση της «δεξιάς πολυκατοικίας» με το βλέμμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο βουλευτής της ΝΔ Θόδωρος Καράογλου πρότεινε - σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας - να εξεταστεί συνεργασία με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, κατονομάζοντας την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, τη Φωνή Λογικής, τη Νίκη, αλλά και πιθανούς πολιτικούς σχηματισμούς γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Δεν είναι ο μόνος βουλευτής της ΝΔ που έχει αυτή την άποψη. Αλλά οι συνάδελφοί του δεν τολμούν να εκφραστούν δημόσια (για την ώρα τουλάχιστον) αφού η «γραμμή» της ηγεσίας είναι αντίθετη.

Αλλά ο Θ. Καράογλου προετοιμάζει ανεξάρτητη υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2028 και έχει δηλώσει ότι επιδιώκει στήριξη πέρα από τα κομματικά όρια. Και προφανώς δεν ενδιαφέρεται για τα κόμματα του προοδευτικού χώρου.

Α.