Η αποκάλυψη του δημοσιογράφου στην ερώτηση της Αναστασοπούλοου.

Έκπληκτη έμεινε η Μαρία Αναστασοπούλου με την απάντηση του Άρη Πορτοσάλτε για τις καταλήψεις και τις πορείες.

Με αφορμή την έναρξη της εκπομπής με το τραγούδι «Bella Ciao», η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον Άρη Πορτοσάλτε, έχοντας την απορεία αν ο ίδιος στα νάτια του συμμετείχε σε πορείες και καταλήψεις

Ο διάλογος που ακολούθησε

«Ότι θα ξεκινούσε εκπομπή του Πορτοσάλτε με Bella Ciao, ζούμε τα ύστερα του κόσμου» σχολίασε η παρουσιάστρια.

«Εγώ είμαι με την επανάσταση, δεν με ξέρετε καλά» παρατήρησε ο. Πορτοσάλτε.

«Ποια επανάσταση; Άλλη επανάσταση εννοείς εσύ, είμαστε σε διαφορετικά έργα» του απάντησε η κα Αναστασοπούλου και ύστερα τον ρώτησε αν είχε συμμετάσχει ποτέ σε κατάληψη.

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«Ως παιδί, γιατί υπήρξες παιδί, δεν γεννήθηκε αυτός ο σοβαρός κύριος. Κατάληψη έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου;» ρώτησε με εκείνον να απαντά: «Βεβαίως, συμμετείχα. Και πορείες κάναμε στο Πολυτεχνείο, τα κάναμε όλα».

«Ποιος Άρης είναι αυτός;» ρώτησε η δημοσιογράφος και, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα τον ρώτησε: «Αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω, θα ξανάκανες κατάληψη;»

«Βεβαίως. Θα έκανα τα ίδια. Είναι η ηλικία. Αν δεν κατέβουν τώρα στον δρόμο. Είναι χαρά του Θεού. Ακόμα και με την καθοδήγηση του ΚΚΕ».

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