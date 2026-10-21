Έκπληκτη έμεινε η Μαρία Αναστασοπούλου με την απάντηση του Άρη Πορτοσάλτε για τις καταλήψεις και τις πορείες.
Με αφορμή την έναρξη της εκπομπής με το τραγούδι «Bella Ciao», η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον Άρη Πορτοσάλτε, έχοντας την απορεία αν ο ίδιος στα νάτια του συμμετείχε σε πορείες και καταλήψεις
Ο διάλογος που ακολούθησε
«Ότι θα ξεκινούσε εκπομπή του Πορτοσάλτε με Bella Ciao, ζούμε τα ύστερα του κόσμου» σχολίασε η παρουσιάστρια.
«Εγώ είμαι με την επανάσταση, δεν με ξέρετε καλά» παρατήρησε ο. Πορτοσάλτε.
«Ποια επανάσταση; Άλλη επανάσταση εννοείς εσύ, είμαστε σε διαφορετικά έργα» του απάντησε η κα Αναστασοπούλου και ύστερα τον ρώτησε αν είχε συμμετάσχει ποτέ σε κατάληψη.
«Ως παιδί, γιατί υπήρξες παιδί, δεν γεννήθηκε αυτός ο σοβαρός κύριος. Κατάληψη έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου;» ρώτησε με εκείνον να απαντά: «Βεβαίως, συμμετείχα. Και πορείες κάναμε στο Πολυτεχνείο, τα κάναμε όλα».
«Ποιος Άρης είναι αυτός;» ρώτησε η δημοσιογράφος και, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα τον ρώτησε: «Αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω, θα ξανάκανες κατάληψη;»
«Βεβαίως. Θα έκανα τα ίδια. Είναι η ηλικία. Αν δεν κατέβουν τώρα στον δρόμο. Είναι χαρά του Θεού. Ακόμα και με την καθοδήγηση του ΚΚΕ».
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