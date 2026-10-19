Ομορφιά, πολυτέλεια και μαγικές εμφανίσεις σε μία πασαρέλα γεμάτη… λάμψη.

Το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 επέστρεψε με ένα υπερπολυτελές show στο Λος Άντζελες, με διάσημα supermodels να ανεβαίνουν και να εντυπωσιάζουν με τις μοδανικές δημιουργίες που κλίθηκαν να φορέσουν και να αναδείξουν.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική ενός από τα πιο πολυσυζητημένα fashion events παγκοσμίως.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν μερικά από τα πιο διάσημα μοντέλα.

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Από τις αδελφές Τζίτζι και Μπέλα Χαντίν, στην Αντριάνα Λίμα, την Αλεσάντρα Αμπρόζιο, την Έλσα Χοσκ, Κάντις Σουάνπολ και άλλες, μέχρι την μοναδική Κάιλι Τζένερ που έκανε την εμφάνισή της φορώντας το πολυσυζητημένο Fantasy Bra.

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Την βραδιά πλαισίωσαν μουσικά οι Megan Thee Stallion, Tate McRae και Megan Moroney και το συγκρότημα KATSEYE, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη και ενέργεια σε μία βραδιά γεμάτη μόδα, μουσική και εντυπωσιακές εμφανίσεις.