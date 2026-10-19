Οι βίσονες επηρεάζουν άμεσα τη βλάστηση των λιβαδιών μέσα από τις διατροφικές τους συνήθειες.

Η επιστροφή των βισώνων στα λιβάδια της Βόρειας Αμερικής αποδεικνύεται καθοριστική για την αποκατάσταση ενός από τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα της ηπείρου. Μέσα από τη βόσκηση, την κίνησή τους στο έδαφος και τη συνεργασία με πρακτικές ελεγχόμενης καύσης, τα μεγάλα φυτοφάγα ζώα συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας και στην ενίσχυση της ποικιλίας των φυτικών ειδών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Καταφύγιο Λιβαδιών Joseph H. Williams Tallgrass Prairie, στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, όπου οι βίσονες βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την προστασία και την αποκατάσταση των λιβαδιών με ψηλό χορτάρι.

Πώς οι βίσονες διαμορφώνουν το φυσικό περιβάλλον

Οι βίσονες επηρεάζουν άμεσα τη βλάστηση των λιβαδιών μέσα από τις διατροφικές τους συνήθειες. Καθώς τρέφονται κυρίως με χόρτα, περιορίζουν την κυριαρχία συγκεκριμένων φυτικών ειδών και δημιουργούν χώρο για την ανάπτυξη διαφορετικών φυτών. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός πιο ποικιλόμορφου φυσικού περιβάλλοντος.

Η επίδρασή τους, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη βλάστηση. Καθώς μετακινούνται, διαταράσσουν την επιφάνεια του εδάφους και συμβάλλουν στην ανακατανομή των θρεπτικών συστατικών μέσω των περιττωμάτων τους. Παράλληλα, δημιουργούν μικρές κοιλότητες στο έδαφος, γνωστές ως wallows, όταν κυλιούνται στο χώμα.

Οι κοιλότητες αυτές μπορούν να συγκρατούν νερό της βροχής και να δημιουργούν μικροενδιαιτήματα για έντομα και άλλους οργανισμούς. Την ίδια στιγμή, η ποικιλία των αυτοφυών χόρτων και των ανθοφόρων φυτών προσφέρει τροφή και καταφύγιο σε έντομα, πτηνά και θηλαστικά, ενισχύοντας συνολικά τη βιοποικιλότητα.

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Ο ρόλος της ελεγχόμενης καύσης στην προστασία των λιβαδιών

Η βόσκηση των βισώνων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης, στην οποία σημαντική θέση κατέχει και η ελεγχόμενη καύση. Χωρίς περιοδικές φυσικές ή διαχειριστικές παρεμβάσεις, οι θάμνοι και τα δέντρα μπορούν να εξαπλωθούν στα ανοιχτά λιβάδια, αλλοιώνοντας σταδιακά τον χαρακτήρα τους και περιορίζοντας τους διαθέσιμους βιότοπους για είδη που εξαρτώνται από αυτά.

Ο οργανισμός προστασίας της φύσης The Nature Conservancy εφαρμόζει στο καταφύγιο πρακτικές ελεγχόμενης καύσης σε διαφορετικά τμήματα της έκτασης και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο, οι πρόσφατα καμένες περιοχές προσφέρουν φρέσκια βλάστηση, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα διατηρούν ψηλότερα και παλαιότερα χόρτα, δημιουργώντας διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης και διατροφής για την άγρια ζωή.

Οι βίσονες αξιοποιούν αυτές τις εναλλαγές και, μέσω της βόσκησής τους, επηρεάζουν περαιτέρω την ανάπτυξη των φυτών. Ο συνδυασμός των δύο πρακτικών συμβάλλει στη διατήρηση ενός μωσαϊκού διαφορετικών ενδιαιτημάτων, αναπαράγοντας σε κάποιο βαθμό τις φυσικές διεργασίες που διαμόρφωναν ιστορικά τις Μεγάλες Πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής.

Τι αποκαλύπτει η επιστημονική έρευνα για τη βιοποικιλότητα

Τη σημασία των βισώνων για την οικολογική ισορροπία των λιβαδιών επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα μακροχρόνιας έρευνας στον Βιολογικό Σταθμό Konza Prairie, στο Κάνσας.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2022 στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) εξέτασε δεδομένα σχεδόν τριών δεκαετιών από περιοχές όπου έβοσκαν βίσονες, περιοχές με βοοειδή και εκτάσεις χωρίς μεγάλα φυτοφάγα ζώα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο αριθμός των αυτοφυών φυτικών ειδών ήταν κατά 103% υψηλότερος σε μικρή κλίμακα δειγματοληψίας και κατά 86% υψηλότερος σε επίπεδο μεγαλύτερης λεκάνης απορροής στις περιοχές όπου έβοσκαν βίσονες, σε σύγκριση με τις εκτάσεις χωρίς βόσκηση.

Η βόσκηση από βοοειδή συνδέθηκε επίσης με αύξηση του φυτικού πλούτου, αν και η ενίσχυση ήταν μικρότερη. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία των μεγάλων φυτοφάγων ζώων στη διαμόρφωση της σύνθεσης της βλάστησης και στη διατήρηση της ποικιλίας των φυτικών ειδών σε βάθος χρόνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα οφέλη που συνδέονταν με τη βόσκηση των βισώνων διατηρήθηκαν ακόμη και σε μια περίοδο που περιλάμβανε σοβαρή ξηρασία. Το εύρημα υπογραμμίζει τη σημασία της διαχείρισης των λιβαδιών για την προστασία της βιοποικιλότητας υπό μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Ένα από τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα της Βόρειας Αμερικής

Τα λιβάδια με ψηλό χορτάρι κάλυπταν κάποτε εκτεταμένες περιοχές σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ, από το Τέξας έως τη Μινεσότα, καθώς και τμήματα του Καναδά. Ωστόσο, η επέκταση της γεωργίας και η αστική ανάπτυξη οδήγησαν στην απώλεια του μεγαλύτερου μέρους αυτού του οικοσυστήματος.

Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται για το συγκεκριμένο οικοσύστημα, έχει απομείνει λιγότερο από το 4% της αρχικής του έκτασης. Σημαντικά τμήματα των λιβαδιών που διασώζονται βρίσκονται στην Οκλαχόμα και το Κάνσας, ιδιαίτερα στην περιοχή Flint Hills.

Το Καταφύγιο Λιβαδιών Joseph H. Williams Tallgrass Prairie προστατεύει ένα σημαντικό τμήμα αυτού του φυσικού πλούτου. Σύμφωνα με το The Nature Conservancy, στην περιοχή απαντώνται περισσότερα από 700 είδη φυτών, πάνω από 300 είδη πτηνών και περίπου 80 είδη θηλαστικών.

Η παρουσία των βισώνων αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών διατήρησης. Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την αρχική δωρεά που συνέβαλε στην προστασία της περιοχής, το κοπάδι εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του καταφυγίου.

Πηγή: timesofindia