Η κυβέρνηση της Νιγηρίας κάλεσε τις υγειονομικές αρχές να τεθούν σε κατάσταση «ύψιστου συναγερμού».

Το πρώτο κρούσμα Έμπολα στο έδαφός της ανακοίνωσε την Τρίτη (20/10) η Νιγηρία, στην πρωτεύουσα Αμπούτζα, την ίδια στιγμή που η Κένυα έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής εννέα κρούσματα.

Όπως ανακοίνωσε ο Νιγηριανός υπουργός Υγείας, Μουχαμάντ Αλί Πάτε, η ασθενής είναι μία γυναίκα η οποία έφτασε στη χώρα με πτήση από την Ουγκάντα και στη συνέχεια εισήχθη σε ιδιωτική κλινική.

Η κυβέρνηση κάλεσε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές εγκαταστάσεις να τεθούν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αντιμετωπίζει από τον Μάιο τη 17η επιδημία της νόσου του ιού Έμπολα στην ιστορία της, η οποία έχει εξελιχθεί μέσα σε λίγους μήνες στη φονικότερη που έχει γνωρίσει ποτέ αυτή η τεράστια χώρα της κεντρικής Αφρικής. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί πάνω από 9.000 κρούσματα και 4.381 θάνατοι, σύμφωνα με έναν απολογισμό των υγειονομικών υπηρεσιών του Κονγκό.

Ο υπουργός Υγείας της Νιγηρίας διευκρίνισε πως 44 στενές επαφές του κρούσματος έχουν ταυτοποιηθεί έως τώρα.

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Αντίστοιχα, η Κένυα είχε ανακοινώσει το πρώτο κρούσμα της νόσου την 6η Οκτωβρίου, την επομένη του θανάτου στο Ναϊρόμπι ενός επιχειρηματία που είχε ζήσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Έκτοτε, άλλα οκτώ κρούσματα επιβεβαιώθηκαν, τα περισσότερα σε ανθρώπους που ήλθαν σε στενή επαφή με το πρώτο θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών.

Σήμερα, οι ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους υπηκόους τους να αποφεύγουν να μεταβαίνουν στην Κένυα, συστήνοντάς τους να «επανεξετάσουν» τα ταξίδια τους σε αυτήν τη χώρα