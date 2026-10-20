Ο Εντι Ράμα υπερασπίστηκε τη στάση της κρατικής αστυνομίας, παρά τις καταγγελίες για δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών. Σε συνάντηση με ανώτατους αξιωματικούς τη Δευτέρα, υποσχέθηκε πριμ 2.500 ευρώ στους αστυνομικούς.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αφού χαρακτήρισε «εξτρεμιστές» ορισμένους από τους φοιτητές που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις στα Τίρανα, υποστηρίζοντας ότι έχουν χειραγωγηθεί από «ξένες δυνάμεις», κάλεσε σε διάλογο τους διαμαρτυρόμενους, στήνοντας, μάλιστα, σόου με... καρέκλες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο του. Πάνω σε κάθε καρέκλα είχε τοποθετηθεί μια κόλλα χαρτί με την επιγραφή «Διάλογος».

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«Όποιος επιθυμεί διάλογο χωρίς προϋποθέσεις, όπου θέλει και όποτε θέλει, ακόμη κι εδώ, αν το επιθυμεί, μπορεί να με βρει διαθέσιμο, μαζί με την κυβέρνηση», δήλωσε ο Ράμα σε βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ του στο Facebook.

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Μέχρι στιγμής, κανένας φοιτητής ή μαθητής δεν έχει αποδεχθεί την πρόσκληση του Ράμα για διάλογο.

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«Παραιτήσου»: Πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί διαδηλώνουν μαζί με φοιτητές

Καθηγητές και υπάλληλοι Πανεπιστημίων και άλλοι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στις 10:00 τοπική ώρα στο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας μαζί με τους φοιτητές.

Έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο ανέτρεψαν τις καρέκλες με τα καλέσματα για διάλογο, φώναξαν το σύνθημα «Κάτω η Δικτατορία - Κανένας διάλογος», ενώ υπέγραψαν αίτημα παραίτησης του πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, 1350 καθηγητές και πανεπιστημιακό προσωπικό έχουν υπογράψει αίτημα για απομάκρυνση του Εντι Ράμα από το αξίωμα και σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Σκληρή ρητορική

Ο Ράμα κλιμάκωσε σήμερα τη ρητορική του κατά των διαδηλωτών.

«Υπάρχουν φοιτητές που έχουν εξτρεμιστικες απόψεις, φοιτητές που συνδέονται με πολιτικά εξτρεμιστικές ιδεολογίες», δήλωσε σε συνάντηση με διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Τιράνων και την υπουργό Παιδείας, Μιρέλα Κουμπάρο.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «οι φοιτητές που ασκούν το δικαίωμά τους να διαδηλώνουν δεν είναι πρόβλημα», διευκρινίζοντας ότι «δεν μιλάμε για την άσκηση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, αλλά για την άσκηση βίας».

Εδώ και επτά ημέρες, νεαροί διαδηλωτές που ζητούν την παραίτηση του Ράμα συγκρούονται με την αστυνομία, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούν με δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και πλαστικές σφαίρες.

Καταγγελίες για αστυνομική βία - Μοιράζει πριμ στους αστυνομικούς

Ο Ράμα έχει ισχυριστεί ότι οι κινητοποιήσεις υποκινούνται από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, κατηγορώντας τη Ρωσία και το Ιράν ότι επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την Αλβανία. Παράλληλα, έχει κατηγορήσει την αλβανική αντιπολίτευση για εμπλοκή, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, χαρακτήρισε τη βία στις διαδηλώσεις απειλή για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.



Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στάση της κρατικής αστυνομίας, παρά τις καταγγελίες για δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών. Σε συνάντηση με ανώτατους αξιωματικούς τη Δευτέρα, υποσχέθηκε πριμ 2.500 ευρώ στους αστυνομικούς.

«Όποιος βρίσκεται σε βίαιη διαδήλωση αποτελεί στόχο της κρατικής αστυνομίας… Βρίσκεστε εκεί επειδή είστε στο πλευρό των διαδηλωτών», προειδοποίησε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις. Όπως δήλωσε, οι οικογένειες ανηλίκων θα κληθούν να αναλάβουν την ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούνται, ενώ οι φοιτητές ενδέχεται να χάσουν τις υποτροφίες τους, την οικονομική ενίσχυση και την πρόσβαση στη δωρεάν εκπαίδευση.

Αντιδράσεις για τη ρητορική του Ράμα

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης εκτίμησαν ότι οι δηλώσεις του Ράμα ενδέχεται να οξύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Ο συγγραφέας Φάτος Λουμπόνια, πρώην πολιτικός κρατούμενος κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής δικτατορίας στην Αλβανία, δήλωσε στο BIRN ότι η ομιλία του πρωθυπουργού περιείχε «ανοιχτές απειλές κατά οποιουδήποτε τολμά να διαδηλώσει, ακόμη και ειρηνικά».

Όπως υποστήριξε, οι απειλές αυτές έχουν στόχο να παρουσιαστούν οι διαδηλώσεις ως έργο ξένων και εγχώριων εχθρών, με ορολογία που παρέπεμψε στον πρώην δικτάτορα της Αλβανίας, Ενβέρ Χότζα.

Με πληροφορίες από balkaninsight, CNA