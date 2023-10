Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η αλλαγή αυτή θεωρείται ως αντανάκλαση της διφορούμενης διπλωματικής στάσης του Πεκίνου στην περιοχή.

Ενώ οι διαδικτυακοί χάρτες τους συνεχίζουν να εμφανίζουν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων και των πόλεων, το πραγματικό όνομα της χώρας έχει παραλειφθεί, διαχωρίζοντάς την από τα γειτονικά έθνη.

Η κίνηση αυτή έγινε δεκτή με έκπληξη και επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν την ευθυγράμμιση της παράλειψης αυτής με την αβέβαιη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας, η οποία διαφέρει από τη συνήθη προσοχή της στις λεπτομέρειες των χαρτών.

Israel was removed from Baidu Maps earlier today.



I'm just finishing a long day so was finally able to verify for myself.



Neighboring countries are still named (Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, etc).



If you zoom in on Israel, just city names.



Major provocation from China. pic.twitter.com/SgxDjj6RdT