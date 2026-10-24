Ερευνούν τα αίτια του περιστατικού

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/10) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Αταλάντης, όταν τροχόσπιτο στο οποίο επέβαινε μία οικογένεια ανετράπη στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 155ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Λαμία, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του τροχόσπιτου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και να δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στον αυτοκινητόδρομο.

Μέσα στο όχημα βρισκόταν μία οικογένεια μαζί με το 10χρονο παιδί της. Παρά την ανατροπή, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

Η ανατροπή του τροχόσπιτου προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς το όχημα κατέληξε στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση των υπόλοιπων αυτοκινήτων.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR Κεντρικής Ελλάδας, οι κανονικές λωρίδες κυκλοφορίας αποκλείστηκαν στο σημείο, με τα οχήματα να διέρχονται μέσω της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Παράλληλα, αρκετοί οδηγοί επέλεξαν να κινηθούν μέσω του παράδρομου, προκειμένου να παρακάμψουν το σημείο του ατυχήματος και να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του τροχόσπιτου διερευνώνται, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης της κυκλοφορίας.