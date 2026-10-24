Το τελετουργικό που ακολουθείται κατά την τελέση του Ψυχοσάββατου, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί όταν προσφέρουν κόλλυβα.

Το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου τιμάται σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο όπου διατηρείται το έθιμο της προσευχής για τους κεκοιμημένους ενόψει της εορτής του Αγίου στις 26 Οκτωβρίου.

Από νωρίς το πρωί οι πιστοί θα προσέλθουν στους ναούς με ευλάβεια και κατάνυξη, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία, να τελέσουν μνημόσυνα και τρισάγια και να προσευχηθούν για την ανάπαυση των ψυχών των αγαπημένων τους προσώπων. Ιδιαίτερη θέση στο έθιμο έχουν τα κόλλυβα, τα οποία οι οικογένειες ετοιμάζουν με φροντίδα και προσφέρουν στη μνήμη των νεκρών τους. Πρόκειται για μια παράδοση βαθιά ριζωμένη στην Ορθόδοξη πίστη, που εκφράζει την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την ελπίδα της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής.

Τα Ψυχοσάββατα είναι αφιερωμένα στην προσευχή υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων. Οι πιστοί μνημονεύουν συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή, ζητώντας από τον Θεό να αναπαύσει τις ψυχές τους.

Τι συμβολίζουν τα κόλλυβα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα του Ψυχοσαββάτου είναι η παρασκευή και η προσφορά κολλύβων στους ναούς. Οι πιστοί πηγαίνουν στους ναούς τα κόλλυβα και δίνουν τα ονόματα των κεκοιμημένων γραμμένα σε χαρτί, προκειμένου να μνημονευθούν κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Το βασικό συστατικό των κολλύβων, το σιτάρι, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό στη χριστιανική παράδοση. Όπως ο σπόρος πέφτει στη γη και στη συνέχεια βλασταίνει, έτσι και ο θάνατος συνδέεται συμβολικά με την προσδοκία της Ανάστασης και της νέας ζωής. Τα κόλλυβα συμβολίζουν την ελπίδα της αιώνιας ζωής και την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Τα κόλλυβα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των μνημοσύνων και παρασκευάζονται κυρίως από βρασμένο σιτάρι, στο οποίο προστίθενται, ανάλογα με την οικογενειακή συνταγή και τα τοπικά έθιμα, ζάχαρη, σταφίδες, ξηροί καρποί και άλλα υλικά.

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Ψυχοσάββατο Αγίου Δημητρίου 2026: Δείτε LIVE τη λειτουργία

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση την λειτουργία του Ψυχοσάββατου από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολωνού στις 7:00 π.μ.

{https://www.youtube.com/watch?v=ccE6g9j4IXU}

Τι κάνουμε τα κόλλυβα που περισσεύουν

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα που απασχολούν τους πιστούς μετά την τέλεση του Ψυχοσάββατου και του τρισάγιου είναι τι πρέπει να γίνει με τα κόλλυβα που δεν καταναλώθηκαν ή δεν μοιράστηκαν στον ναό. Τα κόλλυβα που περισσεύουν μπορούν να μοιραστούν στους πιστούς που βρίσκονται στην εκκλησία ή να μεταφερθούν στο σπίτι, ώστε να καταναλωθούν από την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος όμως δεν πρέπει επ' ουδενί να πεταχτούν στα σκουπίδια.