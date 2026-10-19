Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ομάδα περίπου 40 ατόμων προσέγγισαν τέσσερις νεαρούς ηλικίας 17, 18, 21 και 21 ετών, ρωτώντας τους τι ομάδα υποστηρίζουν.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Σουλίου και Λήμνου στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ομάδα περίπου 40 ατόμων προσέγγισαν τέσσερις νεαρούς ηλικίας 17, 18, 21 και 21 ετών, ρωτώντας τους τι ομάδα υποστηρίζουν.

Στη συνέχεια τους επιτέθηκαν με γκλοπ και ρόπαλα. Αμέσως μετά την επίθεση διέφυγαν με μηχανές από το σημέιο. Από την επίθεση ο 17χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με ελαφρά τραύματα στο χέρι (εκδορές).

Ο 18χρονος και ο ένας 21χρονος υπέστησαν από τα χτυπήματα εκδορές στα χέρια ενώ ο δεύτερος 21χρονος εκδορές σε χέρια και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω.

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