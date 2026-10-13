Στις 22:00 η νέα κλήρωση του Τζόκερ.

Στα τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ευρώ έχει ανέβει το χρηματικό έπαθλο που μοιράζει απόψε (13/10) το Τζόκερ, έπειτα από επτά διαδοχικά τζακ ποτ.

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα πάρουν από 100.000 ευρώ, ποσό που κέρδισαν δύο τυχεροί στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής (11/10).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: