Η κλήρωση του τζόκερ μόλις έγινε δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 2,4 εκατ. ευρώ κλήρωσε απόψε το τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 9, 24, 29 και 38. Τζόκερ ο αριθμός 1.

Και στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 2 δελτία της δεύτερης κατηγορίας κερδίζουν από 100.000 ευρώ. Επίσης στην κατηγορία 4+1, 9 δελτία κερδίζουν από 2,500 ευρώ.

Οι αριθμοί

Ο πίνακας κερδών

Κάθε παίκτης μπορεί να συμμετέχει σε έως και 94 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου (και στο ΠΡΟΤΟ σε περίπτωση συμμετοχής).

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 45 αριθμοί & 1 ΤZOKEΡ, για 1 κλήρωση) είναι 1,00€.