Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει ετήσιες δαπάνες 5 εκατ. ευρώ, συνολικά 25 εκατ. ευρώ στην πενταετία.

Στόχο για κύκλο εργασιών 150 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBITDA 16% έως το 2031 θέτει η Παπουτσάνης, παρουσιάζοντας το νέο πενταετές στρατηγικό της σχέδιο, που στηρίζεται στην οργανική ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τις επιλεκτικές εξαγορές.

Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει ετήσιες δαπάνες 5 εκατ. ευρώ, συνολικά 25 εκατ. ευρώ στην πενταετία, για αναβάθμιση παραγωγικών εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ενδιάμεσος στόχος είναι η επίτευξη τζίρου 100 εκατ. ευρώ το 2027, έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Η εταιρεία, που εξάγει σε περισσότερες από 35 χώρες, κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 18% την περίοδο 2016-2025, ενώ για το 2026 προβλέπει αύξηση πωλήσεων 12,4%.

Από πού θα προέλθει η ανάπτυξη

Το νέο σχέδιο προβλέπει πρόσθετο κύκλο εργασιών 64 εκατ. ευρώ έως το 2031. Από αυτά, 21 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από παραγωγές τρίτων και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, 15 εκατ. από επώνυμα προϊόντα, 10 εκατ. από ειδικές σαπωνόμαζες και 8 εκατ. από ξενοδοχειακά προϊόντα. Επιπλέον 10 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν εξαγορές και στρατηγικές ευκαιρίες.

Στα επώνυμα προϊόντα, η Παπουτσάνης κατέχει μερίδιο 12,2%, ενώ οι πωλήσεις του ΑΡΚΑΔΙ τριπλασιάστηκαν μετά την εξαγορά του, φθάνοντας τα 6 εκατ. ευρώ. Στα ξενοδοχειακά προϊόντα διαθέτει μερίδιο περίπου 27% στην ελληνική αγορά.

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Παράλληλα, το 90% των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών κατευθύνεται στο εξωτερικό, ενώ η παραγωγή της εταιρείας έφθασε τους 40.000 τόνους το 2025, με διαθέσιμη πρόσθετη δυναμικότητα 30%-50%.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Μενέλαος Τασόπουλος, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η κερδοφόρος ανάπτυξη και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, αξιοποιώντας την παραγωγική υποδομή, τις διεθνείς συνεργασίες και την καινοτομία.

Στο επίκεντρο παραμένει και η βιωσιμότητα, με την εταιρεία να λαμβάνει το 2026 Χρυσό Μετάλλιο EcoVadis, κατατασσόμενη στο κορυφαίο 5% των αξιολογούμενων επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η στρατηγική περιλαμβάνει μείωση της χρήσης πλαστικού και νερού, ανάπτυξη ανακυκλώσιμων συσκευασιών και αξιοποίηση φωτοβολταϊκών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου.