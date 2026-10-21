Η Westnet θα αξιοποιήσει την ισχυρή εμπορική της παρουσία, τη γνώση της ελληνικής αγοράς και τις ολοκληρωμένες δυνατότητές της στη διανομή, υποστηρίζοντας την τοποθέτηση των προϊόντων Acer στην Ελλάδα.

Η Westnet, εταιρεία του Ομίλου Olympia, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Acer, αναλαμβάνοντας τη διανομή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά.

Η συνεργασία αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της Westnet, διευρύνοντας τις επιλογές που προσφέρει στο δίκτυο συνεργατών της. Η εταιρεία ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικού συνεργάτη κορυφαίων tech brands και δημιουργεί ισχυρή βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης της Acer στην ελληνική αγορά.

Η Westnet θα αξιοποιήσει την ισχυρή εμπορική της παρουσία, τη γνώση της ελληνικής αγοράς και τις ολοκληρωμένες δυνατότητές της στη διανομή, υποστηρίζοντας την τοποθέτηση των προϊόντων Acer στην Ελλάδα. Τα πρώτα προϊόντα Acer είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της Westnet από τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας την άμεση έναρξη της εμπορικής συνεργασίας, ενώ η γκάμα αναμένεται να διευρυνθεί σταδιακά.

Με παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες, η Acer αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα brands τεχνολογίας παγκοσμίως, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Με ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από AI-enabled PCs και επαγγελματικά και καταναλωτικά notebooks έως οθόνες, περιφερειακά και λύσεις e-mobility, η εταιρεία εξελίσσει διαρκώς τις προτάσεις της, επενδύοντας στην τεχνολογία, την απόδοση και τον σύγχρονο σχεδιασμό. Τα προϊόντα της διακρίνονται για τις ισχυρές επιδόσεις τους με σύγχρονους επεξεργαστές που ανταποκρίνονται σε απαιτητικές εφαρμογές και την AI-ready τεχνολογία με νέες δυνατότητες για την επόμενη γενιά computing. Παράλληλα, επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες προϊόντων, δίνοντας προηγμένες λύσεις που εναρμονίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τις εξελισσόμενες ανάγκες και τις νέες καταναλωτικές συνήθειες.

Σχολιάζοντας τη νέα συνεργασία, η Ειρήνη Χρονοπούλου, Εμπορική Διευθύντρια Technology της Westnet, αναφέρει: «Η Acer αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της Westnet, καθώς συνδυάζει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα με ένα ιδιαίτερα ευρύ και εξελισσόμενο portfolio. Για εμάς, η αξία της συνεργασίας βρίσκεται στην ευκαιρία να συνδέσουμε τις τεχνολογικές προτάσεις της Acer με την εμπορική δυναμική και την τεχνογνωσία της Westnet στην ελληνική αγορά. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό go-to-market μοντέλο που θα προσφέρει στους συνεργάτες μας νέες δυνατότητες.»