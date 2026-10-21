Η Carrefour αναμένει πλέον αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους κατά 0 έως 15 μονάδες βάσης, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 25 μονάδες βάσης.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Carrefour, καταγράφοντας πτώση άνω του 13% σήμερα, μετά την ανακοίνωση του γαλλικού κολοσσού των σούπερ μάρκετ ότι οι πρωτοφανείς κοινωνικές αναταραχές στη Γαλλία πλήττουν τη δραστηριότητά του, οδηγώντας σε υποβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας για το 2026.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, η Carrefour προειδοποίησε ότι η επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης και των συνθηκών ασφαλείας επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση και τη λειτουργία των καταστημάτων της.

«Υπό το πρίσμα της επιδείνωσης της κοινωνικής κατάστασης και των συνθηκών ασφαλείας, ο όμιλος εκτιμά ότι οι καταναλωτικές τάσεις και οι συνθήκες λειτουργίας στη Γαλλία επιδεινώνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η προειδοποίηση έρχεται ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν σε γαλλικές πόλεις, ζητώντας αύξηση των δημόσιων δαπανών και εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για το υψηλό κόστος ζωής. Παρότι οι περισσότερες κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές, το Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια, με λεηλασίες καταστημάτων, εμπρησμούς δημαρχείων και επιθέσεις κατά αστυνομικών.

Η Carrefour αναμένει πλέον αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους κατά 0 έως 15 μονάδες βάσης, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 25 μονάδες βάσης.

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Παράλληλα, προβλέπει σταθερά ή οριακά αυξημένα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, εγκαταλείποντας την προηγούμενη πρόβλεψη για υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται επίσης να υποχωρήσουν ελαφρώς, αντί να σημειώσουν συγκρατημένη αύξηση.

Η μετοχή κατέγραφε απώλειες έως 13,6%, υποχωρώντας στην τελευταία θέση του πανευρωπαϊκού Stoxx 600. Παρά τη βουτιά, διατηρεί κέρδη περίπου 2,5% από την αρχή του έτους, έναντι απωλειών σχεδόν 4% για τον γαλλικό CAC 40.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, οι συγκρίσιμες πωλήσεις τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 2,3%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της FactSet. Στη Γαλλία, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 11,9 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εσόδων, με αύξηση 1,2%.

Η διοίκηση προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη αναταραχή, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την καταναλωτική ζήτηση ενόψει της κρίσιμης εορταστικής περιόδου, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις επιδόσεις του ομίλου τους τελευταίους μήνες του 2026.