Η Foundever συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, προγραμματίζοντας την έναρξη λειτουργίας του δεύτερου κέντρου της στην Αθήνα και φιλοδοξώντας να αυξήσει την ελληνική ομάδα της σε περίπου 3.000 εργαζομένους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η Foundever®, παγκόσμια ηγέτιδα στον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), αναγνωρίστηκε για ακόμη μία φορά ως Great Place to Work® στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας τρία συνεχόμενα έτη πιστοποίησης. Η αναγνώριση βασίζεται αποκλειστικά στην ανώνυμη και εμπιστευτική ανατροφοδότηση από τους εργαζομένους της εταιρείας και αποτυπώνει την εμπειρία τους από το εργασιακό περιβάλλον, την εταιρική κουλτούρα και τη διοίκηση της εταιρείας.

Η πιστοποίηση αυτή, σε συνδυασμό με την αναγνώριση της Foundever ως Greek Business Champion στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», αναδεικνύει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εταιρείας, τη συμβολή της στην οικονομία και τη βιωσιμότητά της ως οργανισμός. Οι δύο διακρίσεις έρχονται σε μια περίοδο συνεχούς ανάπτυξης και επενδύσεων για την εταιρεία στην Ελλάδα. Η Foundever ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην ελληνική αγορά, προγραμματίζοντας τη λειτουργία μιας δεύτερης εγκατάστασης στην Αθήνα, η οποία θα αυξήσει τη δυναμικότητα παροχής υπηρεσιών και θα υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας και της τοπικής αγοράς. Επιπλέον, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, η Foundever φιλοδοξεί να αυξήσει την ομάδα της στην Ελλάδα σε περίπου 3.000 εργαζομένους, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο επέκτασης και σε άλλες ελληνικές πόλεις.

«Το γεγονός ότι αναγνωριζόμαστε ως Great Place to Work στην Ελλάδα για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διάκριση αυτή βασίζεται στις εμπειρίες των ανθρώπων μας. Στη Foundever, η ανάπτυξή μας δεν αφορά μόνο την επέκταση των δραστηριοτήτων μας, αλλά και τη δημιουργία ουσιαστικών επαγγελματικών διαδρομών, την επένδυση στους ανθρώπους μας και τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι μπορούν να εξελιχθούν. Καθώς συνεχίζουμε να διευρύνουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση μιας ισχυρής εμπειρίας για τους εργαζομένους, στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας συμπερίληψης και στη δημιουργία ευκαιριών για μακροπρόθεσμη επαγγελματική ανάπτυξη», δήλωσε ο Rui Da Silva, Country Manager της Foundever για την Ελλάδα.

Χάρη στις επενδύσεις της εταιρείας, η Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα στρατηγικό και πολυγλωσσικό κόμβο του κλάδου εξυπηρέτησης πελατών, υποστηρίζοντας κορυφαία διεθνή brands σε περισσότερες από 25 γλώσσες. Παράλληλα, η εταιρεία διευρύνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση, τη διαχείριση γνώσης, το coaching και την επιχειρησιακή απόδοση, βοηθώντας τους εργαζομένους να προσφέρουν πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της. Η αναγνώριση Great Place to Work συμπληρώνει αυτή την ευρύτερη πρόοδο και δείχνει ότι η ανάπτυξη της Foundever υποστηρίζεται από μια εργασιακή κουλτούρα, με έμφαση στη συμπερίληψη και την εξέλιξη.