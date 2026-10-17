Η πρόκριση του «άρχοντα των κρίκων» στον τελικό των οκτώ καλύτερων θα κριθεί από τις επιδόσεις των αθλητών στους δύο ομίλους που απομένουν.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14,033 βαθμούς στους κρίκους και βρίσκεται στην 6η θέση της προσωρινής κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των προκριματικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ρότερνταμ.

Η πρόκριση του «άρχοντα των κρίκων» στον τελικό των οκτώ καλύτερων θα κριθεί από τις επιδόσεις των αθλητών στους δύο ομίλους που απομένουν, με τη συνέχεια των προκριματικών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Στο μονόζυγο, ο Κανέλος συγκέντρωσε 12,366 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 59η θέση της προσωρινής κατάταξης.

Την Κυριακή παίρνουν σειρά οι Αντώνης Τανταλίδης και Γιάννης Χρονοπούλος, οι οποίοι θα αγωνιστούν στο σύνθετο ατομικό, συνεχίζοντας την ελληνική παρουσία στη μεγάλη διοργάνωση.