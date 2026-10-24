Όσα αναφέρει σε βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται το πρόγραμμα GenRent του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος στέγασης και τις συνεχείς ανατιμήσεις στα ενοίκια.

Μέσα από το βίντεο, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναδεικνύει το ζήτημα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα δημόσιο κτίριο, το οποίο, όπως υποστηρίζει, επιλέχθηκε να αξιοποιηθεί με επενδυτικά κριτήρια αντί να μετατραπεί σε κοινωνικές κατοικίες.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7700097272440245526}

Αναλυτικά:

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«Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Φέρνοντας το παράδειγμα ενός κτηρίου του Δημοσίου που προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί επενδυτικά, αντί να αξιοποιηθεί για κοινωνικές κατοικίες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ξεδιπλώνει σειρά παρεμβάσεων για αύξηση της προσφοράς ακινήτων με:

-Κοινωνικές κατοικίες

-Κίνητρα στους ιδιώτες για άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων

-Κατάργηση της golden visa

-Περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση σε κορεσμένες περιοχές

-Πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων».