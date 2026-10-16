Το κόμμα αναφέρεται στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και στις πολιτικές που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια, θέτοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητά τους.

Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος ασκεί η ΕΛ.Α.Σ., κατηγορώντας την ότι επενδύει στην ξενοφοβία και την επικοινωνιακή διαχείριση, αντί να εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική υποδοχής, ένταξης και επιστροφών.

Σε κοινή ανακοίνωση των Τομέων Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής, το κόμμα αναφέρεται στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και στις πολιτικές που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια, θέτοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητά τους.

Η αναφορά Πλεύρη – Χρυσοχοΐδη και η κριτική για τη ρητορική

Η ΕΛ.Α.Σ. συνδέει τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες με κοινοβουλευτική ερώτηση που είχε καταθέσει το 2010 ο τότε βουλευτής του ΛΑΟΣ, Θάνος Πλεύρης, προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας αυστηρές κυρώσεις για ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα σε αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύνδεση της παρουσίας μεταναστών με την εγκληματικότητα, οι απειλές και η ρητορική περί εκδίωξής τους καλλιεργούν τον φόβο και ενισχύουν την ξενοφοβία. Παράλληλα, το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι μεταθέτει τις ευθύνες για τις αποτυχίες της στους μετανάστες, αντί να παρουσιάζει συγκεκριμένα αποτελέσματα από την πολιτική της.

Οι συνθήκες στην Κρήτη και η έλλειψη υποδομών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνθήκες που επικράτησαν στην Κρήτη, όπου, όπως σημειώνει η ΕΛ.Α.Σ., μετανάστες βρέθηκαν εκτεθειμένοι στη βροχή και αναγκάστηκαν να κοιμηθούν κάτω από φορτηγά.

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Το περιστατικό, σύμφωνα με το κόμμα, αναδεικνύει την έλλειψη σχεδιασμού και αξιοπρεπών υποδομών, ακόμη και σε περιόδους μειωμένων μεταναστευτικών ροών.

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα συνδυάζει τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, την ένταξη όσων δικαιούνται να παραμείνουν στη χώρα και τη λειτουργία αποτελεσματικών διαδικασιών νόμιμης μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας σε εργατικό δυναμικό.

Τα ερωτήματα για τον «νόμο Πλεύρη» και τις επιστροφές

Στην ανακοίνωση τίθενται ερωτήματα προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί και τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν τα μέτρα που προαναγγέλλονται.

Παράλληλα, η ΕΛ.Α.Σ. ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του λεγόμενου «νόμου Πλεύρη», υποστηρίζοντας ότι η αυστηροποίηση του πλαισίου έχει οδηγήσει ανθρώπους στην παρανομία και έχει δημιουργήσει διοικητικά προβλήματα.

Το κόμμα εκφράζει επίσης ανησυχία για την πορεία των προγραμμάτων στέγασης και ένταξης, καθώς και για τη στοχοποίηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Αναφορά γίνεται και στην αύξηση των επιστροφών που έχει επικαλεστεί η κυβέρνηση, με την ΕΛ.Α.Σ. να ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για τα αποτελέσματα των σχετικών μέτρων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σιντικής.

«Χρειάζονται σχέδιο και λογοδοσία»

Καταλήγοντας, η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η δημόσια ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί μέσω διακρίσεων, ξενοφοβικής ρητορικής ή πολιτικών που, όπως αναφέρει, υιοθετούν την ατζέντα της Ακροδεξιάς.

«Χρειάζονται σχέδιο, αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής, αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και λογοδοσία, όχι φόβος, στοχοποίηση και εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα», τονίζεται στην ανακοίνωση.