Τραμπικοί «καθαρίζουν» εκλογικούς καταλόγους σε προπύργια των Δημοκρατικών.

Διπλωματικές πηγές που παρακολουθούν συστηματικά όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ μεταφέρουν στη στήλη πληροφορίες που δείχνουν ότι το σύστημα Τραμπ, ανήσυχο για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, προσπαθεί να επηρεάσει τη διαδικασία.

Η Καλιφόρνια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτείες για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, καθώς, παρά την παραδοσιακή κυριαρχία των Δημοκρατικών, διαθέτει ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες που μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία δυνάμεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να ενισχύσει τον ομοσπονδιακό έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας, επικαλούμενη την ανάγκη αποτροπής της παράνομης ψηφοφορίας από μη Αμερικανούς πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ζητήσει ελέγχους στους εκλογικούς καταλόγους και έχει προχωρήσει σε δικαστικές παρεμβάσεις για την επαλήθευση της εκλογικής νομιμότητας.

Οι αρχές της Καλιφόρνιας και οι Δημοκρατικοί εκφράζουν φόβους ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό νόμιμων ψηφοφόρων και να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία. Έτσι, η πολιτεία μετατρέπεται σε επίκεντρο μιας ευρύτερης θεσμικής αντιπαράθεσης για τα όρια της ομοσπονδιακής παρέμβασης, την προστασία του δικαιώματος ψήφου και την αξιοπιστία των αμερικανικών εκλογών.

Α.