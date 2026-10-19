Ανοίγει ξανά η συζήτηση για τον ακριβοπληρωμένο Αμερικανό σύμβουλο του πρωθυπουργού.

Ο θόρυβος για την αμοιβή του Σταν Γκρίνμπεργκ, του Αμερικανού δημοσκόπου και συμβούλου επικοινωνιακής στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξέσπασε αρχικά το 2021 και αναζωπυρώθηκε έντονα το 2024, όταν δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία για τις πληρωμές του από τη Νέα Δημοκρατία.

Το ζήτημα δεν ήταν μόνο το ύψος της αμοιβής, αλλά κυρίως η αντίφαση ανάμεσα στην αρχική κυβερνητική δήλωση ότι δεν πληρωνόταν και στη μεταγενέστερη επιβεβαίωση ότι υπήρχε αμειβόμενη σύμβαση με τη ΝΔ.

«Όχι, δεν πληρώνεται από πουθενά. Είναι συνομιλητής και γνωστός του Πρωθυπουργού από παλιά» ήταν η απάντηση του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου το 2021, ενώ τρία χρόνια μετά επιβεβαιώθηκε ότι έκοβε τιμολόγια (ύψους περίπου 16.000 ευρώ το μήνα) και η σύμβασή του θα έληγε μετά τις ευρωεκλογές.

Η Καθημερινή της Κυριακής με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα ανέδειξε ότι ο Σταν Γκρίνμπεργκ συνεργάζεται ακόμη με τον πρωθυπουργό, κυρίως αναλύοντας τα στοιχεία των μετρήσεων που πραγματοποιούνται με τη μέθοδο των focus groups.

Με το αζημίωτο προφανώς. Νέα σπαζοκεφαλιά για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο...

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