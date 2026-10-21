Πέρα από την οικονομική επιβάρυνση πρέπει να αποκατασταθεί και η σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Το κρυφό όφελος που προέκυψε από τις πιστωτικές κάρτες.

Μία 36χρονη γυναίκα ήρθε αντιμέτωπη με μία δυσάρεστη έκπληξη όταν , σύμφωνα με το benzinga.com, ανακάλυψε χρέος 24.000 δολαρίων που επιβάρυναν την ίδια και τέσσερις πιστωτικές κάρτες για τις οποίες δεν γνώριζε.

Η γυναίκα, ανακάλυψε το χρέος όταν ξεκίνησε να βοηθά τον σύζυγό της ώστε να υποβάλει αίτηση αναχρηματοδότησης δανείου.

Τα έντυπα και οι πιστωτικές αναφορές που ζητήθηκαν από την τράπεζα, αποκάλυψαν την ύπαρξη τεσσάρων πιστωτικών καρτών για τις οποίες η ίδια δεν είχε γνώση, με τις συνολικές οφειλές να αγγίζουν το ποσό των 24.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το χρέος είχε συσσωρευτεί μέσα σε τρία χρόνια και αφορούσε έξοδα για επισκευές αυτοκινήτου, αγορές και χρέη από μία παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα του συζύγου της που δεν ευοδώθηκε.

Όταν η ίδια ζήτησε να ενημερωθεί για τις κινήσεις των λογαριασμών ο σύντροφός της τής ανέφερε ότι διαχειρίζεται την κατάσταση. Εκείνος ωστόσο, κατέβαλε μόνο τις ελάχιστες απαιτούμενες δόσεις, χωρίς να αποκαλύτπει το πραγματικό ύψος των οφειλών.

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Το κόστος των οφειλών και τα 24.000 δολάρια

Σύμφωνα με το benzinga.com, το πρόβλημα δεν περιοριζόταν μόνο στα 24.000 δολάρια, αλλά και στον τρόπο αποπληρωμής του χρέους.

Τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ανέφεραν ότι το μέσο επιτόκιο των πιστωτικών καρτών στις οποίες επιβάλλονται οι τόκοι ανέρχεται στο 22,15%.

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, το χρέος του ζευγαριού θα δημιουργούσε περίπου 443 δολάρια σε τόκους που θα αφορούσε μόνο τον πρώτο μήνα.

Έτσι, αν το ζευγάρι δεν είχε αποπληρώσει το χρέος του θα χρεωνόταν επιπλέον 443 δολάρια μόνο από τους τόκους του πρώτου μήνα.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, αν το ζευγάρι συνέχισε να καταβάλλει μόνο την ελάχιστη μηνιαία δόση, θα χρειαζόταν περίπου 32 χρόνια για την εξόφληση του χρέους του. Σε αυτή την περίπτωση, το συνολικό ποσό που θα έπρεπε να καταβάλλει ανέρχεται στα 67.000 δολάρια, δηλαδή 43.000 δολάρια περισσότερα από την αρχική οφειλή.

Βασική προϋπόθεση για το συγκεκριμένο μοντέλο αποπληρωμής του χρέους, ήταν να μην πραγματοποιηθούν νέες αγορές από τις πιστωτικές κάρτες. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχαν πρόσθετες χρεώσεις και το επιτόκιο θα παρέμενε σταθερό.

Οι τράπεζες ωστόσο, εφαρμόζουν διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού που μπορεί να επηρεάσει το χρέος και το συνολικό κόστος αποπληρωμής.

Για το ζευγάρι, το πρώτο βήμα είναι να καταγράψει το συνολικό ποσό των οφειλών, το επιτόκιο και τις μηνιαίες δόσεις κάθε κάρτας. Παράλληλα θα έπρεπε να αποφύγει την δημιουργία νέων χρεώσεων.

Μία από τις επιλογές που τους δόθηκε ήταν να καταβάλλουν μεγαλύτερο ποσό από την ελάχιστη δόση, δίνοντας προτεραιότητα στην κάρτα με το υψηλότερο επιτόκιο.

Έτσι, θα μπορούσε δυνητικά να περιορίσει τους τόκους και να μειώσει το συνολικό κόστος του χρέους.

Εναλλακτικά, το ζευγάρι θα έπρεπε να εξετάσει το πρόγραμμα διαχείρισης του χρέους μέσω πιστωτικής συμβουλευτικής, ή ενός δανείου ενοποίησης των οφειλών.

Το πρόβλημα στην εμπιστοσύνη του ζευγαριού

Παράλληλα, επειδή το ζευγάρι σχεδίαζαν να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση δανείου, θα έπρεπε πρώτα να ενημερωθούν από τον δανειστή για το πώς κάθε επιλογή θα μπορούσε να επηρεάσει την αίτησή τους.

Η αποπληρωμή του κόστους, βέβαια, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που απασχολεί.

Η απόκρυψη των τεσσάρων καρτών δημιούργησε χάσμα στην μεταξύ του εμπιστοσύνη, ενώ για να προχωρήσουν τις διαδικασίες θα πρέπει να συζητήσουν ανοιχτά για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να θέσουν σαφείς κανόνες στη διαχείριση των οικονομικών και των οφειλών τους.