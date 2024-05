Σε ένα promo βίντεο τρεισήμισι λεπτών, ο Κούπερ αναγνωρίζει ότι δεν είχε πραγματικά σκεφτεί τη σημασία της φροντίδας έως ότου ο αείμνηστος πατέρας του διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο Bradley Cooper είναι γνωστός για τις κινηματογραφικές του ερμηνείες, αλλά τώρα αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο σε ένα επερχόμενο έργο που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός συνεργάζεται με την Otsuka America Pharmaceutical σε ένα ντοκιμαντέρ για τους φροντιστές ασθενών.

Η φαρμακοβιομηχανία είπε αυτόν τον μήνα ότι συνεργάστηκε με την εταιρεία παραγωγής WETA Washington, DC και τη Lea Pictures για να λειτουργήσει ως ο κύριος χορηγός ενός ντοκιμαντέρ για τους φροντιστές συγγενών που ζουν με άνοια και νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο Κούπερ είναι εκτελεστικός παραγωγός του 4ωρου ντοκιμαντέρ που θα παρουσιαστεί σε δυο μέρη.

Αναγνωρίζοντας το αφανές έργο οικογενειακών μελών που βοηθούν εκατομμύρια άρρωστους συγγενείς, το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη φροντίδα που παρέχεται στη σκιά, καθώς και την ανάγκη για πρόσθετη υποστήριξη από τους νομοθέτες.

Σε ένα promo βίντεο τρεισήμισι λεπτών, ο Κούπερ αναγνωρίζει ότι δεν είχε πραγματικά σκεφτεί τη σημασία της φροντίδας έως ότου ο αείμνηστος πατέρας του διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα πριν από χρόνια. «Εξαρτάται πραγματικά από εμάς. Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε να σηκωθεί το πανό για τους φροντιστές», λέει στο βίντεο. «Μαζί, με τη βοήθειά σας, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

{https://www.youtube.com/watch?v=bEal9cWhWkM}

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να προβληθεί την επόμενη άνοιξη στο PBS. Είναι το πιο πρόσφατο στοιχείο στην εθνική εκστρατεία της WETA Well Beings, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2020.

Η Dana Sultan-Rothman, εκτελεστική διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ στην Otsuka, είπε ότι η εταιρεία προσέγγισε τον επί χρόνια συνεργάτη της WETA για να υποστηρίξει το έργο και έγινε δεκτή θερμά.

«Η φροντίδα είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους ρόλους που έχουμε ως άνθρωποι. Κάποια στιγμή, όλοι θα είμαστε φροντιστές ή θα μας φροντίζουν», σημείωσε. «Ήρθε η ώρα να ρίξουμε φως σε αυτήν την κοινότητα και να την κάνουμε να αισθανθεί ότι την βλέπουν, την ακούν και την υποστηρίζουν με τρόπους όπως παραδοσιακά κάνουμε με τους ασθενείς. Είναι καιρός να συμπεριλάβουμε τους φροντιστές σε αυτό το επίκεντρο και να τους βοηθήσουμε».

Το θέμα είναι γνώριμο στην Otsuka, η οποία παρήγαγε τη σειρά βίντεο Building Mental Resiliency κατά τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19. Πριν από αυτό, η εταιρεία δημιούργησε ένα μικρού μήκους φιλμ κινουμένων σχεδίων για παιδιά διάρκειας τριών λεπτών, με τίτλο Where the Ocean Meets the Shore: Navigating Alzheimer Together.

Το σύντομο φιλμ είχε σκοπό να υποστηρίξει τη γενιά των φροντιστών και να τους παρέχει έναν απλό τρόπο συζήτησης μεταξύ παιδιών και γονιών για τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Το 2022, η Otsuka υποστήριξε το Hiding in Plain Sight: Youth Mental Illness , ένα ντοκιμαντέρ τεσσάρων ωρών για την κρίση ψυχικής υγείας των νέων στη χώρα.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Cooper, η εταιρεία πιστεύει ότι η συσχέτιση της επωνυμίας Otsuka με έναν αστέρα του Χόλιγουντ μπορεί να προωθήσει την αποστολή της εταιρείας.