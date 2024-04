Συναρπαστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια μας περιμένουν στα The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και Mediterranean Cosmos.

Ξεχωριστές ψυχαγωγικές και γαστρονομικές εμπειρίες για όλους, δίνουν την καλύτερη αφορμή για ατέλειωτο εορταστικό shopping, σε όλα τα Εμπορικά Κέντρα της LAMDA Development, αυτό το Πάσχα.

The Mall Athens – Free Movie Mondays

Kάθε Δευτέρα στο The Mall Athens είναι Free Movie Monday! Οι επισκέπτες, με πασχαλινές αγορές άνω των 70€, κερδίζουν ένα δωρεάν εισιτήριο για οποιαδήποτε mainstream ταινία στα Village Cinemas του Εμπορικού Κέντρου! Περισσότερες πληροφορίες στο site του The Mall Athens.

Golden Hall – Taste Garden

Το Taste Garden επέστρεψε στον ανοιξιάτικο κήπο του Golden Hall και σας περιμένει για το πιο γευστικό διάλειμμα της ημέρας! Αγαπημένες γλυκές και αλμυρές γεύσεις αλλά και δροσερά ροφήματα συμπληρώνουν την ιδανική βόλτα για τις πασχαλινές σας αγορές. Παράλληλα, κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι, διασκεδάζουν με παιδικές παραστάσεις και θεατρικό παιχνίδι!

Designer Outlet Athens – Playmobil, Face painting & Bubble Show

Στο Εκπτωτικό Χωριό Designer Outlet Athens, τα παιδιά διασκεδάζουν με τον πρίγκηπα Άργουιν και την πριγκίπισσα Μπέτυ της Playmobil και απασχολούνται δημιουργικά στο παιδικό εργαστήρι με face painting και bubble show. Παράλληλα, οι επισκέπτες του Designer Outlet Athens που θα πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές τους σε συνεργαζόμενα designer brands, θα κερδίζουν μέχρι και τις 12 Μαΐου, δωρεάν διελεύσεις στην Αττική οδό.

Mediterranean Cosmos – Παιδικό Εργαστήρι & Θεατρικές Παραστάσεις

Το Mediterranean Cosmos αποτελεί τον ιδανικό προορισμό και για τις πασχαλινές σας αγορές, ενώ οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν στο παιδικό εργαστήρι με τις πιο ευφάνταστες χειροτεχνίες, face painting και θεατρικές παραστάσεις!

Wise Greece και LAMDA Development – Shopping για καλό σκοπό

Για μια ακόμα εορταστική περίοδο, η LAMDA Development συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Wise Greece με την ενέργεια «Κάθε Επίσκεψη Μετράει». Κατά τη διάρκεια όλης της Πασχαλινής περιόδου, κάθε επίσκεψη στα Εμπορικά της Κέντρα και στη Μαρίνα Φλοίσβου θα μετατρέπεται σε τρόφιμα για συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Τα είδη που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν στα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων Αμαρουσίου, Σπάτων-Αρτέμιδος, Παλαιού Φαλήρου καθώς και στον ξενώνα φιλοξενίας ανηλίκων «Άρσις» στη Θεσσαλονίκη.

The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 28 Απριλίου για όσους θέλουν να συνδυάσουν την Κυριακάτικη βόλτα τους με πασχαλινό shopping.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τo themallathens.gr, το goldenhall.gr, το designeroutletathens.gr και το meditteraneancosmos.gr.