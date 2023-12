Η Μαντόνα, η οποία ακολουθεί την Καμπάλα από το 1996, ευχαρίστησε τον δάσκαλό της, ο οποίος ήταν δίπλα της στο νοσοκομείο.

Η 65χρονη τραγουδίστρια πραγματοποιούσε την περιοδεία της «Celebration» στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το βράδυ του Σαββάτου, όταν μίλησε για την τρομακτική περιπέτεια της υγείας της τον Ιούνιο, κατά την οποία εισήχθη στην εντατική, αφού υπέστη πνευμονική και νεφρική ανεπάρκεια.

Madonna, 65, reveals she was in an induced coma for 48 hours after lung and kidney failure as she thanks her friends and Kabbalah teacher for 'saving her life' https://t.co/76qFZ2sY9y pic.twitter.com/wCH5fN9fjd