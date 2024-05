Η ταινία «Anora» κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο 77ο Φεστιβάλ των Καννών αφήνοντας πίσω μεγαθήρια του παγκόσμιου σινεμά όπως οι Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ.

Ελληνικό ενδιαφέρον υπήρχε όμως και σε αυτή τη βραδιά καθώςο ο Τζέσι Πλέμονς που πρωταγωνιστέι στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness» απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας.

{https://twitter.com/Festival_Cannes/status/1794427325871690053}

{https://twitter.com/Festival_Cannes/status/1794436026175226158}

{https://twitter.com/Festival_Cannes/status/1794435066417889520}

Αναλυτικά τα βραβεία

Χρυσός Φοίνικας

Anora, Σον Μπέικερ

Μεγάλο Βραβείο

All We Imagine as Light, Παγιάλ Καπάντια

Βραβείο της Επιτροπής

Emilia Perez, Ζακ Οντιάρ

Ειδικό Βραβείο:

The Seed of the Sacred Fig, Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Καλύτερη Ηθοποιός

Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Σελένα Γκόμεζ, Emilia Perez

{https://twitter.com/Festival_Cannes/status/1794417348239319084}

Καλύτερος Ηθοποιός

Τζέσι Πλέμονς, Kinds of Kindness

Σκηνοθεσία

Μιγκέλ Γκόμεζ, Grand Tour

Σενάριο

The Substance, της Κοραλίν Φαρζά

Χρυσή Κάμερα (για ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη)

Armand, Χαλφνταν Ουλμαν Τόντελ

Ειδική Μνεία:

Mongrel, Τσιανγκ Γουέι Λιανγκ, Γιου Κιαο Γιν

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους

The Man Who Could Not Remain Silent, Νεμπόζα Σλιγιέπσεβιτς

Ειδική Μνεία

Bad for a Moment, Ντάνιελ Σοάρες