Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλείται το CNN, ο υπουργός Πολιτισμού της Ρωσίας, Musa Dadayev δήλωσε πως «ανακοίνωσα την τελική απόφαση, συμφωνώ με τον αρχηγό της Τσετσενικής Δημοκρατίας Ραμζάν Καντίροφ, ότι από εδώ και στο εξής όλα τα μουσικά, φωνητικά και τα χορογραφικά κομμάτια πρέπει να αντιστοιχούν σε ρυθμό από 80 έως 116 BMP».

Η απόφαση αυτή της απαγόρευσης συγκεκριμένων μουσικών είναι σύμφωνα με το Moscow Times, μία προσπάθεια να συμμορφωθεί ο κόσμος με τις μουσικές παραδόσεις της χώρας και να ξεριζώσει κάθε ένδειξη εκδυτικισμού.

Σύμφωνα με τον Τσετσένο ηγεμόνα Ραμζάν Καντίροφ, σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, η ιδέα είναι να συνάδει η μουσική «με την τσετσενική νοοτροπία». Σε ανάρτησή του ο Καντίροφ την Κυριακή στο Telegram πόσταρε ένα βίντεο που υποστηρίζει ότι «Ο δανεισμός της μουσικής κουλτούρας από άλλους λαούς είναι απαράδεκτος».

Αυτό σημαίνει ότι οι ντόπιοι καλλιτέχνες έχουν προθεσμία μέχρι την 1η Ιουνίου για να «ξαναγράψουν» τα τραγούδια τους με τους όρους που θα ακολουθούν τους νέους κανόνες. ΄Άρα πολλά από τα διάσημα τραγούδια της παγκόσμιας μουσικής δεν θα ξανακουστούν στην Τσετσενία.

Διάσημα τραγούδια που απαγορεύονται πλέον στην Τσετσενία

Ρεπόρτερ του Politico ανέλυσαν λίστες στο Spotify για να δουν ποια από τα αγαπημένα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει πλέον θα απαγορεύονται..

Για παράδειγμα το Shake it off της Τέιλορ Σουίφτ έχει ταχύτητα στα 160 BPM, άρα απορρίπτεται ενώ ανάλογη πορεία θα έχουν και τα Lover (69 BPM) το Love Story (119 BPM) μεταξύ άλλων. Την ίδια τύχη θα έχει και οι επιτυχίες Look What You Made Me Do (128 BPM), Cruel Summer (170 BPM) και Bad Blood (170 BPM).

Σε ό,τι αφορά στα κομμάτια της Beyonce απορρίπτονται τα Run the World (Girls) (127 BPM), Ladies (193 BPM) και 16 Carriages (127 BPM). Ωστόσο υπάρχουν και τραγούδια της που θα συνεχίζυον μάλλον να ακουγονται στην Τσετσενία καθώς υπάρχουν κομμάτια της που είναι στο πλαίσιο των νέων κανόνων.

Η viral επιτυχία Texas Hold 'Em (110 BPM), το διαχρονικό Halo (80 BPM) και το Crazy in Love (99 BPM) είναι μερικά από αυτά.

Αυτά που μάλλον δεν θα ξανακουστούν στην Τσετσενία καθώς δεν συνάδουν με τους νέους κανόνες είναι τα περισσότερα techno/trance τραγούδια αλλά και όσα έχουν μουσική mambo, salsa και βάλς ενώ αντίθετα το God's Plan του Drake είναι πολύ αργό στα 77 BPM, άρα και αυτό εκτός λ΄΄ιστας.

Οι θαυμαστές της Αριάνα Γκράντε μάλλον πρέπει να συμβιβαστούν με άλλα κομμάτια καθώς το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής της συλλογής δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων κανόνων.

Επίσης απαγορευτικό είναι το εμβληματικό soundtrack του Footloose (174 BPM), μαζί με το Wrecking Ball της Miley Cyrus (120 BPM) και το My Heart Will Go On απο τον Τιτανικό (67 BPM). Εκτός και το soundtrack του Mamma Mia με εξαίρεση το Dancing Queen (100 BPM).

Το αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι σύμφωνα με τα νέα όρια θα πρέπει να απαγορευθεί και ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας, ο οποίος εκτελείται συνήθως στα 76 BPM.