Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media και μεταδίδεται από ισραηλινά ΜΜΕ φέρεται να απεικονίζει στρατιώτες του Ισραήλ μέσα στο κοινοβούλιο της Γάζας.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο IDF μπήκε στο κοινοβούλιο της Γάζας.

Οι στρατιώτες της φωτογραφίας είναι από την 1η Ταξιαρχία Γκολάν που μάχεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το κτήριο του κοινοβουλίου, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times of Israel, από το 2007 ελέγχεται από τη Χαμάς.

Picture circulating online shows troops of the IDF's Golani Brigade inside Gaza's parliament building in Gaza City, after capturing the site. pic.twitter.com/daxuEw0FEx