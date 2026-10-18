Και τρία πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε.

Η διατροφή επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και τη λειτουργία του εγκεφάλου, με ορισμένες τροφές να συνδέονται με καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, που βασίζεται σε άρθρο των ειδικών διατροφής Yasmine Probst και Olivia Wills από το Πανεπιστήμιο Wollongong της Αυστραλίας, η επιλογή των κατάλληλων τροφίμων μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη των γνωστικών λειτουργιών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων πνευματικών απαιτήσεων, όπως οι εξετάσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η συνολική ποιότητα της διατροφής έχει μεγαλύτερη σημασία από την κατανάλωση μιας συγκεκριμένης τροφής.

Οι πέντε τροφές που ωφελούν τον εγκέφαλο

Σολομός: Τα λιπαρά ψάρια αποτελούν πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία είναι σημαντικά για την υγεία του εγκεφάλου. Η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί επίσης να συμβάλει στη ρύθμιση της διάθεσης.

Σπανάκι: Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά περιέχουν αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και σίδηρο. Μελέτη συνέδεσε την καθημερινή κατανάλωση ποσότητας αντίστοιχης με μισό φλιτζάνι ωμό σπανάκι με καλύτερες γνωστικές επιδόσεις σε αγόρια μεγαλύτερης εφηβικής ηλικίας.

Μύρτιλα: Είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, ουσίες που έχουν συνδεθεί με την υγεία του εγκεφάλου. Μικρή μελέτη σε παιδιά κατέγραψε βελτίωση στην ανάκληση πληροφοριών και στους χρόνους αντίδρασης λίγες ώρες μετά την κατανάλωσή τους.

Καρύδια: Περιέχουν άλφα-λινολενικό οξύ, ένα ωφέλιμο λιπαρό οξύ. Έρευνα στην Ισπανία διαπίστωσε καλύτερες επιδόσεις προσοχής σε εφήβους που κατανάλωναν καθημερινά μια χούφτα καρύδια επί έξι μήνες, χωρίς όμως να μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα το αποτέλεσμα αποκλειστικά σε αυτά.

Αυγά: Αποτελούν πηγή χολίνης, θρεπτικού συστατικού που συμμετέχει σε λειτουργίες σχετικές με τη μνήμη εργασίας, τον σχεδιασμό και την επίλυση προβλημάτων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το πρωινό μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ενδεικτικές επιλογές είναι τα αυγά με ψωμί ολικής άλεσης ή το γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς.

Παράλληλα, μικρά ενδιάμεσα γεύματα μπορούν να περιορίσουν την πείνα, η οποία ενδέχεται να δυσκολεύει τη συγκέντρωση.

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Οι τρεις συνήθειες που χρειάζονται προσοχή

Το δημοσίευμα επισημαίνει τρεις συνήθειες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εγκεφαλική υγεία: το κάπνισμα, το άτμισμα και την κατανάλωση αλκοόλ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο επαρκής ύπνος, με τους ειδικούς να συστήνουν οκτώ έως δέκα ώρες για τους εφήβους.

Όπως υπογραμμίζουν, τα ενεργειακά ποτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα οφέλη της ξεκούρασης, ενώ η ισορροπημένη διατροφή και οι υγιεινές καθημερινές συνήθειες παραμένουν βασικοί παράγοντες για την πνευματική απόδοση.

Πηγή Ιndependent