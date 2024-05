Ο κανόνας των 10.000 βημάτων την ημέρα υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, όμως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο.

Στις μέρες μας το περπάτημα καταλαμβάνει ολοένα και περισσότερο έδαφος ως άσκηση και outdoor δραστηριότητα χάρη στα πολυάριθμα οφέλη του.

Συχνά ακούμε ότι ο «χρυσός αριθμός» είναι 10.000 βήματα την ημέρα, όμως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, ιδιαίτερα αν έχουμε ένα γεμάτο καθημερινό πρόγραμμα.

Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός των 10.000 βημάτων προήλθε από τη διαφημιστική καμπάνια της ιαπωνικής Yamasa Clock and Instrument Company. Το 1965 λάνσαρε στην αγορά ένα βηματόμετρο, το «Manpo-kei», το οποίο μεταφράζεται περίπου σε «δέκα χιλιάδες βήματα». Αλλά αυτός ήταν απλά ένας στρογγυλός αριθμός.

Κάτω από 10.000 βήματα την ημέρα

Σταδιακά, ο κανόνας των 10.000 βημάτων την ημέρα υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι ειδικοί εκφράζουν τις αμφιβολίες τους. Ένα πρόβλημα είναι ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ένταση της άσκησης. Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού που συμβαίνει με το γρήγορο περπάτημα είναι πολύ σημαντική.

Πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of the American College of Cardiology, προτείνει τον βέλτιστο αριθμό με τον οποίο επιτυγχάνονται τα περισσότερα οφέλη για τους περισσότερους ανθρώπους.

Στην έρευνα αυτή, πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και έγινε μετα-ανάλυση δεδομένων από 12 διεθνείς μελέτες που αφορούσαν σε περισσότερους από 110.000 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου επιτυγχάνεται με την επίτευξη περίπου 9.000 βημάτων την ημέρα, που αντιστοιχούν σε περίπου 6,5 χιλιόμετρα.

Αν θέλουμε να εστιάσουμε στις πιθανότητες θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο, τα περισσότερα οφέλη παρατηρούνται με τον αριθμό των περίπου 7.000 βημάτων.

Σημειώνεται ότι τα ευρήματα αυτά συνάδουν με άλλες μελέτες που δείχνουν ότι τα περισσότερα οφέλη για την υγεία επιτυγχάνονται με λιγότερα από 10.000 βήματα την ημέρα.