Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα φυτικά προϊόντα κρέατος δεν προσφέρουν κανένα όφελος για την υγεία της καρδιάς.

Οι άνθρωποι που έτρωγαν vegan λουκάνικα, μπιφτέκια και κιμά είχαν, σύμφωνα με μελέτη, χειρότερη αρτηριακή πίεση από όσους κατανάλωναν κανονικό κρέας.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι τελικά τα vegan προϊόντα δεν είναι τελικά και τόσο «αθώα» ενώ προέτρεψαν τις βιομηχανίες να επανεκτιμήσουν τον τρόπο δημιουργίας των «εναλλακτικών» κρεάτων.

Ο υπεύθυνος της μελέτης, Δρ Σουμάντο Χάλνταρ, λέκτορας στη διατροφική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ, δήλωσε: «Προς το παρόν, η παραγωγή αυτών των εναλλακτικών κρεάτων που βασίζονται σε φυτά συχνά περιλαμβάνει σημαντική ποσότητα επεξεργασίας.Τα τελικά προϊόντα μπορεί να είναι πλούσια σε αλάτι, κορεσμένα λιπαρά και πρόσθετα, προκειμένου να ταιριάζουν με τη γεύση και την υφή των πραγματικών προϊόντων κρέατος».

Και πρόσθεσε σύμφωνα με τη Daily Mail: «Είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες για βελτιώσεις στα κρέατα φυτικής προέλευσης στην αγορά».

Οι εναλλακτικές λύσεις κρέατος με βάση το φυτό που διατίθενται επί του παρόντος δεν προσφέρουν τα ίδια πλεονεκτήματα για την υγεία με μια παραδοσιακή διατροφή με βάση τα φυτά, που γενικά αποτελείται από τρόφιμα όπως δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια και μια πληθώρα φρούτων και λαχανικών.

82 συμμετέχοντες που διατρέχουν κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 χωρίστηκαν σε διατροφικές ομάδες είτε κρεατοφάγων (42) είτε vegan (40) σε μια δοκιμή οκτώ εβδομάδων.

Οι Vegan συμμετέχοντες αντάλλαξαν κρέας με εξαιρετικά επεξεργασμένα εναλλακτικά προϊόντα από μάρκες όπως Impossible Beef, Omni Foods, the Vegetarian Butcher, Beyond Meat και The Vegetarian Butcher.

Ο μοσχαρίσιος και χοιρινός κιμάς, τα στήθη κοτόπουλου, τα μπιφτέκια, τα λουκάνικα και οι κοτομπουκιές αντιστοιχούσαν στις έξι επιλογές κρέατος που παραδόθηκαν στα σπίτια των κρεατοφάγων.

Πριν από τη μελέτη, οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίματος για να επιτρέψουν στους ερευνητές να αξιολογήσουν την καρδιομεταβολική τους υγεία.

Τους τοποθετούσαν συσκευές παρακολούθησης γλυκόζης για να ελέγχουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε πραγματικό χρόνο.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες έκαναν μια δεύτερη εξέταση αίματος για να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στη χοληστερόλη και άλλους βασικούς δείκτες της υγείας της καρδιάς.

Η διατροφική χοληστερόλη έπεσε και στις δύο ομάδες.

Ενώ τα επίπεδα των τρανς λιπαρών - ακόρεστων λιπαρών οξέων - ήταν υψηλότερα μεταξύ των κρεατοφάγων, η πρόσληψη νατρίου μειώθηκε τις οκτώ εβδομάδες.

Αντίθετα, αυξήθηκε κατά 42,5% στους vegan.

«Μέτριες βελτιώσεις» στην αρτηριακή πίεση σημειώθηκαν επίσης στους κρεατοφάγους αλλά όχι σε αυτούς που ακολουθούσαν vegan διατροφή.

«Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι παρά τα καλά τεκμηριωμένα οφέλη για την υγεία των παραδοσιακών διατροφών με βάση τα φυτά, τα οφέλη για την υγεία δεν πρέπει να συγχέονται με τις δίαιτες με βάση το κρέας», ανέφεραν οι ερευνητές.

Το ενδιαφέρον για μια διατροφή με βάση τα φυτά έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με τους vegans να επικαλούνται ηθικούς, περιβαλλοντικούς ή υγειονομικούς λόγους.

Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι περίπου 600.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι ακολουθούν φυτική διατροφή στη Βρετανία, ενώ μια άλλη το 2021 ισχυρίστηκε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των Βρετανών χρησιμοποιούσε εναλλακτικά γάλατα.