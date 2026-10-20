Ένα νέο εγχειρίδιο βοηθά να γεφυρωθεί η απόσταση ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και την κοινωνία, σε μια εποχή που η αξιόπιστη ενημέρωση γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ.

Πώς μπορεί η επιστημονική γνώση να γίνει κατανοητή από το ευρύ κοινό; Με ποιον τρόπο μπορούν οι επιστήμονες να επικοινωνούν τα ευρήματα της έρευνάς τους με σαφήνεια και αξιοπιστία, χωρίς να αλλοιώνουν την πολυπλοκότητα ή να παραβλέπουν την αβεβαιότητα που συχνά συνοδεύει την επιστημονική διαδικασία;

Σε αυτά και άλλα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να απαντήσει το βιβλίο με τίτλο: «Επικοινωνία της Επιστήμης σε 10 βήματα: Ένας πρακτικός οδηγός τσέπης για επιστήμονες», της δημοσιογράφου-βιολόγου Βασιλικής Μιχοπούλου, το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας της επιστήμης και προσφέρει πρακτικά εργαλεία σε όσες και όσους καλούνται να μεταφέρουν την επιστημονική γνώση πέρα από τα όρια της εξειδικευμένης κοινότητας.

Σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση διαδίδεται ταχύτερα από τα τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα, σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν καθοριστικά την ανθρώπινη ζωή, ενώ ταυτόχρονα σημαντικά παγκόσμια προβλήματα αξιώνουν λύσεις, καθίσταται προφανές ότι η αποτελεσματική επικοινωνία της επιστήμης δεν αποτελεί πλέον μια «προαιρετική δεξιότητα». Είναι πια αναπόσπαστο μέρος της επιστημονικής ευθύνης.

Η παραγωγή νέας γνώσης δεν αρκεί από μόνη της. Εξίσου σημαντικό είναι η γνώση αυτή να γίνεται κατανοητή, να αξιολογείται κριτικά και να μπορεί να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως στους επιστήμονες, αλλά και σε κάθε επαγγελματία που χρειάζεται να μεταφέρει επιστημονικές πληροφορίες στο ευρύ κοινό. Η συγγραφέας, αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία και τη μακρόχρονη εμπειρία της στη Δημοσιογραφία της Επιστήμης, παρουσιάζει βασικές αρχές, σύγχρονα μοντέλα και πρακτικές τεχνικές επικοινωνίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μέσα από μεθοδολογικά εργαλεία, παραδείγματα και χρήσιμες συμβουλές, ο οδηγός εξετάζει πώς σύνθετες επιστημονικές έννοιες μπορούν να αποδοθούν με σαφήνεια, πώς διαμορφώνονται αξιόπιστα μηνύματα για διαφορετικά ακροατήρια και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, αναδεικνύει ζητήματα όπως η διαχείριση της επιστημονικής αβεβαιότητας, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού και η ανάδειξη του κοινωνικού αντίκτυπου της έρευνας.

Κεντρική ιδέα του βιβλίου δεν είναι ότι η επικοινωνία της επιστήμης απαιτεί μόνο την απλοποίηση δύσκολων εννοιών. Απαιτεί ακρίβεια, κατανόηση των αναγκών του κοινού, επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρουσίασης και υπευθυνότητα απέναντι στην πληροφορία. Στόχος δεν είναι να παραλείπονται οι δυσκολίες ή οι αβεβαιότητες της επιστημονικής γνώσης, αλλά να εξηγούνται με τρόπο που επιτρέπει στους πολίτες να κατανοούν καλύτερα τα δεδομένα και τη σημασία τους.

Το βιβλίο: «Επικοινωνία της Επιστήμης σε 10 βήματα: Ένας πρακτικός οδηγός τσέπης για επιστήμονες» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για όσες και όσους επιδιώκουν να κάνουν το επιστημονικό έργο τους πιο προσιτό και ουσιαστικό για την κοινωνία.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η επιστημονική επικοινωνία δεν αποτελεί αποκλειστική υπόθεση των ειδικών ή των δημοσιογράφων, αλλά μια αναγκαία γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα και την καθημερινότητα.

Γιατί η επιστήμη δεν αλλάζει τον κόσμο μόνο μέσα από τις ανακαλύψεις της. Τον αλλάζει όταν αυτές οι ανακαλύψεις γίνονται κατανοητές από το ευρύ κοινό, όταν εμπνέουν εμπιστοσύνη και όταν μπορούν να «μεταφραστούν» σε γνώση χρήσιμη για την κοινωνία.

*Το βιβλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία την προσεχή Πέμπτη από τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ)