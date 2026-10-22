Ο Λούλα ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα για τη στήριξή του ενόψει των εκλογών στη Βραζιλία.

Τις ευχαριστίες του στην στήριξη του Αλέξη Τσίπρα ενόψεις των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος τόνισε ότι η άνοδος της Ακροδεξιάς απαιτεί αποφασιστικόττηα και ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο Instagram, χαρακτήρισε τον αγώνα του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρου ως «παράδειγμα μιας κυβερνώσας Αριστεράς», στέλνοντας μήνυμα προς τον βραζιλιάνικο λαό, ο οποίος «καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην Αριστερά και την ακροδεξιά, ανάμεσα στην πρόοδο και τον σκοταδισμό, ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό».

Στην απάντησή του, ο Λούλα τόνισε πως είναι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, «για να εμποδίσουμε το μίσος και τον αυταρχισμό να κερδίσουν έδαφος και για να οικοδομήσουμε δημοκρατίες με λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Στο μήνυμά του, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει «Στις 25 Οκτωβρίου, ο Βραζιλιάνικος λαός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην Αριστερά και την ακροδεξιά, ανάμεσα στην πρόοδο και τον σκοταδισμό, ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό, ανάμεσα στον Λούλα και τον Μπολσονάρου. Σε μια περίοδο όπου η ακροδεξιά βρίσκεται σε άνοδο παγκοσμίως και οι ευρωπαϊκοί λαοί διαμαρτύρονται απέναντι στην αδικία, τη φτώχεια και τις ανισότητες, ο αγώνας του Λούλα στη Βραζιλία μας εμπνέει.» Παράλληλα, χαρακτηρίζει τον αγώνα του Βραζιλιάνου προέδρου ως παράδειγμα μιας κυβερνώσας Αριστεράς που προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα και αναζητά λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, με στόχο την αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημειώνει εμφατικά «Με τον Λούλα. Με την Αριστερά. Με τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο».

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Η απάντηση Λούλα

«Σε ευχαριστώ για τη στήριξη και τη φιλία, σύντροφε! Η άνοδος της Ακροδεξιάς απαιτεί αποφασιστικότητα και ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα, «για να εμποδίσουμε το μίσος και τον αυταρχισμό να κερδίσουν έδαφος και για να οικοδομήσουμε δημοκρατίες με λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες». Μια μεγάλη αγκαλιά!»