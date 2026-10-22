«Έρχεστε σε μία περίοδο μεγάλης περιφερειακής αναταραχής, αλλά πιστεύω ότι ακριβώς σε τέτοιες στιγμές πρέπει να ενισχύουμε τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων και της επενδυτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Συζητήθηκε ακόμη η ενίσχυση της θετικής δυναμικής των επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, καθώς έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος άμεσων επενδύσεων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία, που είχε τεθεί το 2022 με τη Στρατηγική Συμφωνία Επενδυτικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και το κρατικό επενδυτικό ταμείο ADQ των ΗΑΕ.

Ανταλλάγησαν ακόμη απόψεις για τις προοπτικές ενίσχυσης των επενδύσεων και της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των εφαρμογών της, των υποδομών και της άμυνας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

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«Υψηλότατε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα και σας ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να μας επισκεφθείτε. Έρχεστε σε μία περίοδο μεγάλης περιφερειακής αναταραχής, αλλά πιστεύω ότι ακριβώς σε τέτοιες στιγμές πρέπει να ενισχύουμε τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα.

Η σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι μια σχέση την οποία προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Και είμαι ευγνώμων που μας δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επίσκεψή σας για να την ενισχύσουμε περαιτέρω.

Θα υπογραφούν πολύ σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών των χωρών μας. Αποτελεί όμως και μία ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό των εξελίξεων στην περιοχή και να συζητήσουμε πώς οι δύο χώρες μας μπορούν να συνεργαστούν ως πυλώνες σταθερότητας, με στόχο ένα πιο ειρηνικό μέλλον που τελικά θα ωφελήσει όχι μόνο τις χώρες μας, αλλά και την περιοχή στο σύνολό της.

Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για την παρουσίαση μιας υποψήφιας με εξαιρετικά προσόντα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα ασκεί αυτή τη στιγμή, κατά τον μήνα Οκτώβριο, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να διασφαλίσουμε την επίσπευση όλων των διαδικασιών, με στόχο την επίτευξη του πιο επωφελούς αποτελέσματος, το οποίο θα είναι επίσης αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση.

Επομένως, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μεταφέρετε στον Πρόεδρο τους θερμότερους χαιρετισμούς μου. Ανυπομονώ να ανταποδώσω αυτή την επίσκεψη και να σας επισκεφθώ πολύ σύντομα. Για ακόμη μια φορά, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα».