«Από την Ελλάδα έως της Γαλλιά, ίδια η αιτία», αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Κάλεσμα συμμετοχής στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, που θα πραγματοποιηθούν σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, απήυθυνε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Με εφαλτήριο της κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τονίζει ότι σε όλες τις χώρες, ακόμη και στην Ελλάδα, η αιτία είναι μία. «Παντού ξεσηκωμός για να σωθεί ο λαός!», αναφέρει ο κ.Κουτσούμπας.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, έπειτα από ορισμένες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, τονίζει ότι αυτό που φοβούνται είναι η νέα γενιά που διεκδικεί το μέλλον της.

{https://www.facebook.com/reel/1450344703974060}

Αναλυτικά η δήλωση Κουτσούμπα

«Ανησυχούν στην κυβέρνηση μήπως δούμε και στην Ελλάδα όσα συμβαίνουν στους δρόμους της Γαλλίας! Μάλιστα!

Τους ανησυχούν οι μαθητές που σηκώνουν κεφάλι, όχι το σχολείο που τους εξοντώνει αντί να τους μορφώνει!

Τους ανησυχούν οι φοιτητές που διαδηλώνουν, όχι το κόστος των σπουδών που γονατίζει τις οικογένειές τους!

Τους ανησυχεί η νεολαία που απορρίπτει την “κουλτούρα των φέρετρων”, όχι εκείνοι που επιδιώκουν να τη συνηθίσουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Τελικά, όλοι αυτοί δε φοβούνται για το μέλλον της νέας γενιάς. Φοβούνται τη νέα γενιά που διεκδικεί το μέλλον της!

Και αυτός ο αγώνας δε γνωρίζει σύνορα. Από την Ελλάδα έως τη Γαλλία ίδια η αιτία.

Όλοι στα συλλαλητήρια! Παντού ξεσηκωμός, για να σωθεί ο λαός!»